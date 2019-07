BNP Paribas REIM annonce l’acquisition de l’immeuble Canopy au Pré Saint-Gervais, auprès d’un fonds conseillé par Barings. A la suite d’une opération de développement, l’actif de bureaux de 6 500 m² a été livré en Novembre 2018. Doté des labels HQE Exceptionnel, BREEAM In-Use Very Good et WELL Silver, les performances environnementales sont optimales. Selon Guillaume Delattre, Directeur Général Délégué de BNP Paribas REIM France, « l’immeuble bénéficie d’une identité architecturale forte au caractère néo industriel, poursuivant ainsi l’orientation traditionnelle du secteur de Pantin - Pré Saint-Gervais vers l’industrie du luxe et de l’artisanat. Grâce à des plateaux efficients agencés autour d’une lumineuse rue intérieure en verrière, lui conférant un caractère unique, Canopy a séduit un locataire de premier rang dans le cadre d’un bail d’une durée ferme de neuf ans. »

Pour Séverine Maumy-Laffineur, Country-Head Real Estate France chez Barings, « la vente de Canopy, acquis en VEFA en blanc en Mai 2018 et loué à sa livraison, est la démonstration forte de notre capacité à nous positionner sur des actifs de qualité dans des localisations où nous pensons que la création de valeur sous-jacente est importante. Nous sommes ravis d’avoir réalisé cette vente auprès de BNP Paribas REIM qui a su apprécier le bien-fondé de cette stratégie sur le long terme. »

L’acquisition a été réalisée pour le compte d’Accès Valeur Pierre, gérée par BNP Paribas REIM France, qui bénéficie ainsi de flux sécurisés à long terme auprès d’un locataire de qualité. L’intégration de Canopy dans le patrimoine d’Accès Valeur Pierre correspond parfaitement à l’un des deux axes stratégiques d’investissement de cette SCPI de bureaux : la restructuration lourde du patrimoine existant et l’acquisition d’immeubles aux caractéristiques techniques et locatives idéales.

Dans le cadre de cette opération, BNP Paribas REIM a été conseillée par l’étude Thibierge Notaires. Barings était conseillé par l’étude Oudot & Associés et par le département investissement JLL, dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas Real Estate Transaction France.