Immeuble emblématique dans la continuité du quartier d’affaires Euralille, le bâtiment développe sur 5 étages 4 900 m² de bureaux et offre près de 139 parkings. Sur la place du Romarin au pied de la station de tramway, Euralliance bénéficie d’une excellente visibilité et accessibilité à l’entrée du grand boulevard reliant Lille à Roubaix et Tourcoing.

« Euralliance est intégralement loué à quatre locataires offrant un état locatif sécurisé. Situé sur un axe majeur de la métropole lilloise, le quartier séduit pour son emplacement stratégique et sa grande accessibilité grâce à sa proximité du tramway, de la gare TGV de Lille-Europe et des lignes de métro, ainsi que d’un accès direct aux autoroutes du Nord » commente Guillaume Delattre, Directeur Général Délégué de BNP Paribas REIM France.

Ce second investissement, quelques mois après l’acquisition de l’immeuble EURAVENIR, a été réalisé dans le cadre d’une vente en portefeuille. La SCPI Accimmo Pierre, gérée par BNP Paribas REIM France, renforce ainsi son allocation dans la région lilloise au sein d’un secteur tertiaire dynamique.

Dans le cadre de cette opération, BNP Paribas REIM était conseillé par l’étude Thibierge. L’étude Fontaine Roussel & Associés et CBRE assistaient le vendeur.