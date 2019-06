L’entrepôt dispose d’une surface locative totale d’environ 69 300 m², et surpasse les caractéristiques techniques des entrepôts de classe A, avec notamment 1 quai pour 800 m², une résistance au sol de 7,5 tonnes / m² et une hauteur de 12,2 mètres. Star Park Halle a pour objectif d’obtenir une certification environnementale DGNB Gold et est entièrement loué à un acteur du e-commerce spécialisé dans le mobilier d’intérieur et de jardin.

“Cette nouvelle acquisition renforce l’allocation du fonds en Allemagne, qui représente le marché le plus mature pour la logistique en Europe. Star Park Halle jouit d’une localisation idéale, au croisement de deux axes autoroutiers et bénéficie de la main-d’œuvre provenant de Halle et de Leipzig – deux villes situées à moins de 25 kilomètres. Ce parc récent et déjà bien établi est une alternative efficace et moins coûteuse par rapport aux zones plus historiques autour de Leipzig” commente Lucas Despretz, Fund Advisor du fonds ELF.

ELF est un fonds européen, géré par BNP Paribas REIM Luxembourg, destiné aux investisseurs institutionnels internationaux, dont la stratégie d’investissements s’oriente vers des actifs logistiques intégrant une forte dimension de développement durable. Depuis son lancement, plus de 200 millions d’euros de fonds propres ont été levés, avec un objectif de 300 millions d’euros pour le dernier closing prévu en juin 2019.