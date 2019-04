Haut de 35 mètres, l’immeuble offre une localisation exceptionnelle au cœur du quartier d’affaires Euralille, second marché tertiaire régional. A 200 mètres de la gare Lille-Europe, l’actif bénéficie d’une excellente accessibilité locale et nationale (métro, tramway, TER, TGV) mais également internationale (Thalys et Eurostar).

« Récemment livré en 2014, cet ensemble immobilier détenu en pleine propriété dispose de la certification environnementale BBC. Intégralement loué à cinq locataires, l’immeuble offre un état locatif sécurisé avec notamment un locataire de premier plan qui occupe plus de 60% des surfaces » commente Guillaume Delattre, Directeur Général Délégué de BNP Paribas REIM France.

Cette acquisition, réalisée pour le compte de la SCPI Accimmo Pierre gérée par BNP Paribas REIM France, s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’investissement du fonds favorisant les immeubles « green », implantés dans des localisations établies et offrant une situation locative stable. Avec Euravenir, Accimmo Pierre développe ainsi son patrimoine dans la région des Hauts-de-France au sein d’une métropole régionale dynamique.

Dans le cadre de cette opération, BNP Paribas REIM était conseillé par l’étude Thibierge.

L’étude Fontaine Roussel & Associés et CBRE assistaient le vendeur.