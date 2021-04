BNP Paribas REIM pour le compte de la SCPI Accimmo Pierre, a acquis en VEFA, un actif de bureaux d’une surface totale d’environ 8 300 m², situé au sein de la ZAC 1 Cambacérès aménagée par la Société d’Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M), à Montpellier, 8ème métropole française, auprès de Linkcity Sud-Est.

L’actif, nommé (Un)plug, dont la livraison est prévue au 1er trimestre 2023, s’élèvera sur 7 niveaux dont un rooftop accessible, et bénéficiera d’une visibilité exceptionnelle et d’une excellente accessibilité à moins de 5 min à pied de la nouvelle gare TGV de Cambacérès et du prolongement de la ligne 1 du tramway qui devrait s’achever en 2023.

Carlos Camurça, Directeur des Investissements de BNP Paribas REIM France, commente : « Cet ensemble bénéficie d’un emplacement idéal au sein de la ZAC Cambacérès, en plein essor. La ville de Montpellier a une forte ambition de transformation de cette zone qui accueille d’ores et déjà la nouvelle gare TGV « Montpellier Sud de France ». Nous avons ciblé ce nouveau quartier mixte dédié à l’innovation qui comptera plus de 130 000 m² de bureaux, d’établissements de formation supérieure et de commerces. L’installation dès 2022, de la Halle de l’Innovation qui accueillera des jeunes entreprises, des startups mais également des acteurs locaux de la French Tech sur plus de 8 000 m² en co-working, contribuera à renforcer l’attractivité de Montpellier, qui est une ville à fort potentiel. »

L’agence Hubert Godet Architecte a apporté une grande attention dans la conception de cet immeuble de bureaux, afin qu’il constitue à la fois un lieu de travail, d’échanges, d’épanouissement et qu’il participe à la requalification de l’image du bureau dans la ville.

A chaque niveau des espaces extérieurs qui peuvent être associés à des espaces de détente (tisanerie, cafétéria) viennent compléter les plateaux de bureaux confortables. De plus, une terrasse d’environ 200 m², accessible en rooftop avec une vue imprenable sur la ville, sera un lieu de rencontre et de convivialité pour les occupants de l’immeuble.

Ce bâtiment s’inscrit dans une démarche environnementale Bâtiment Durable Occitanie (BDO) Niveau Bronze et une certification BREEAM Niveau Very Good. Le confort, le bien-être et la santé des futurs usagers et personnels d’exploitation ont été placés au cœur du processus de conception et de fonctionnement de l’immeuble avec une attention particulière sur l’éclairement naturel et la qualité de l’air intérieur. L’immeuble bénéficiera aussi d’une performance énergétique élevée avec le raccordement au réseau urbain de chaleur et de froid RMCF, très vertueux et grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture. De plus, les matériaux de construction ont été sélectionnés selon plusieurs critères environnementaux. Seront utilisés : soit des matériaux à impact carbone réduit, comme le béton moins carboné pour les dalles et planchers, soit issus du recyclage comme les peintures intérieures.

Ce chantier éco-responsable à faibles nuisances sera conduit par Bouygues Bâtiment Sud-Est avec un objectif de valorisation de 70% de la masse totale des déchets de chantier. Il mobilisera environ 45 personnes en pointe et aura recours prioritairement à des entreprises régionales.

Le vendeur a été conseillé par l’Etude Rochelois Besins (Maître Laurent Paoli), l’acquéreur a quant à lui été conseillé par l’Etude 8ème Acte (Maître Christopher Chirouze) ainsi que par AliutA (conseil technique : Emmanuel Sauvage et Clément Berthet).

Les parties ont été conseillées par BNP Paribas Real Estate Investissement Régions, dans le cadre d’un mandat exclusif.

Les acteurs du projet :