BNP Paribas REIM poursuit ses investissements dans le secteur de l’hôtellerie avec l’acquisition d’un établissement situé en plein cœur du nouveau quartier d’Euro méditerranée, auprès du promoteur COFFIM. Le projet en VEFA, dont la livraison est prévue fin 2021, accueillera le groupe hôtelier MEININGER au 25-27 rue de Forbin, dans le deuxième arrondissement de Marseille.

L’actif proposera un concept hybride alliant le service et le confort d’un hôtel à l’aménagement d’espaces partagés d’une résidence hôtelière comme une « guest kitchen », des chambres avec une capacité d’accueil modulable allant de la chambre double à des chambres « dortoirs de 6 lits », afin d’accueillir un public diversifié, en répondant aussi bien aux attentes d’une clientèle d’affaires que d’une clientèle d’agrément.

Le futur établissement s’inscrit au sein d’une zone en développement et bénéficiera de l’attractivité du nouveau quartier Euroméditerranée composé de commerces, restaurants, bureaux et de zones piétonnes. Par ailleurs, le développement de la ZAC Saint Charles favorisera la fréquentation d’étudiants dans l’environnement immédiat de l’hôtel, qui bénéficiera également de sa proximité avec les points d’intérêts touristiques (Vieux Port, Musée du MUCEM).

Avec 30 établissements dans 18 villes européennes, dont deux implantations en France à Paris et à Lyon ouvertes au deuxième semestre 2019, MEININGER propose une offre de logements innovants - entre auberge et hôtel - pour des escapades citadines, des déplacements professionnels, des excursions familiales ou des voyages scolaires.

Guillaume Delattre, Chief Investment Officer de BNP Paribas REIM France, commente : « Avec cette acquisition réalisée pour le compte de sa SCPI Accimmo Pierre, BNP Paribas REIM renforce ainsi son ambition de se développer au travers des thématiques d’hôtellerie de loisir. Cette opération s’inscrit pleinement dans la continuité de ses investissements en hôtellerie de plein air, villages vacances, coliving, etc »

Thibault Dutreix, Directeur Général de COFFIM déclare : « Nous sommes très heureux de mener une seconde opération avec BNP Paribas REIM France après avoir signé, en 2018, la VEFA d’une résidence senior à Suresnes. Par essence, COFFIM est un promoteur très investi sur les thématiques des résidences services et hôtels. Notre savoir-faire s’exprime, en particulier, avec une nouvelle génération d’hôtels innovants à l’image de celui qui accueillera le groupe hôtelier MEININGER à Marseille. »

L’acquéreur était conseillé par Me Olivier Valard de la SCP Thibierge et associés.

Le vendeur était conseillé par Me Arnaud Malauzat de la SCP Malauzat-Michelucci et par Me Jacques Kohn du cabinet Kohn et associés.