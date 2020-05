Les deux sites, situés en Charente-Maritime (17) et en Dordogne (24), bénéficient de grandes capacités d’hébergement (plus de 600 emplacements en moyenne) et d’infrastructures premium permettant d’offrir aux vacanciers une offre large de loisirs (piscine, jeux aquatiques, terrains de sport) ainsi que de nombreuses prestations additionnelles (restauration, spa, centre équestre…).

Ils offrent par ailleurs chacun des possibilités d’extensions permettant d’envisager des créations de valeur à court terme.

Ces opérations ont été réalisées pour le compte du fonds Plein Air Property Fund 1 (PAPF1), OPPCI spécialisé dans l’hôtellerie de plein air lancé dès juin 2017 en partenariat avec un exploitant reconnu du secteur. L’OPPCI compte désormais 16 actifs dans son patrimoine.

Guillaume Delattre, Directeur Général Délégué chez BNP Paribas REIM France, en charge de l’Asset Management, des Investissements & Arbitrages, commente : « Le contexte actuel démontre toute la pertinence de la stratégie partenariale que nous avons mise en place avec l’opérateur. Les acquisitions de ces deux nouveaux actifs au fort potentiel permettent de renforcer le leadership du fonds PAPF1 en France sur le segment de l’hôtellerie de plein air ».

L’acquéreur était conseillé par Me Olivier Valard de la SCP Thibierge et associés.