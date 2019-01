Installées dans l’une des artères commerçantes les plus prisées de Boulogne-Billancourt, ces deux boutiques offrent un design soigné propre à leur univers de marque respectif. Ces enseignes nationales d’aménagement d’intérieur et de prêt-à-porter sont implantées dans une zone résidentielle à fort passage, à proximité de restaurants, cinémas et transports en commun.

BNP Paribas REIM France a acquis ces locaux pour le compte d’un OPPCI dédié à un investisseur institutionnel, recherchant une diversification des risques en investissant dans des actifs immobiliers en direct ou à travers des FIA, en France ou à l’étranger. Il s’agit du premier investissement immobilier en direct pour ce fonds récemment créé.

Dans le cadre de cette opération, l’acquéreur était conseillé Thibierge & associés et le vendeur par Me Stéphane Zecevic de l’Étude du Quai Voltaire. Knight Frank était mandaté par le vendeur.