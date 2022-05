BNP Paribas REIM a acquis pour le compte de la SCPI Accimmo Pierre, le portefeuille Olympe auprès d’AEW.

Ce portefeuille est composé de 17 actifs immobiliers de commerce entièrement loués à l’enseigne de sport Decathlon, pour une surface totale d’environ 85 000 m². Les actifs sont répartis sur l’ensemble du territoire français, et situés au sein de zones commerciales puissantes et leaders de leur zone de chalandise :

Hauts-de-France (5 actifs) – Amiens, Boulogne-sur-Mer, Béthune, Saint-Omer et Maubeuge.

Grand-Est (3 actifs) – Colmar, Epinal et Forbach.

Bourgogne-Franche-Comté (3 actifs) – Besançon, Chalon-sur-Saône et Montbéliard.

Provence-Alpes-Côte d’Azur (3 actifs) – Fréjus, Vitrolles et Grasse.

Ile-de-France (1 actif) – Mantes-la-Jolie.

Nouvelle Aquitaine (1 actif) – Brive-la-Gaillarde.

Auvergne-Rhône-Alpes (1 actif) – Chambéry.

Il s’agit d’actifs stratégiques où Decathlon est présent depuis 25 ans en moyenne.

Ce portefeuille bénéficie d’une contrepartie locative pérenne et d’excellente qualité dans le secteur de l’équipement sportif en croissance et très résilient.

Cet investissement vient compléter le patrimoine de la SCPI Accimmo Pierre tout en participant à la stratégie de diversification du fonds notamment sur la typologie commerce. Accimmo Pierre est un fonds qui investit majoritairement dans des immeubles de bureaux neufs ou récents qui correspondent aux normes environnementales actuelles, et qui diversifie son portefeuille en investissant dans des commerces, entrepôts, locaux d’activités et dans l’hôtellerie de plein air. Son patrimoine est principalement basé à Paris et en région parisienne et ensuite dans les grandes métropoles régionales. Il a récemment obtenu la labélisation ISR (Investissement Socialement Responsable).

« Cet investissement s’inscrit dans la volonté de diversifier le portefeuille de la SCPI Accimmo Pierre tant en termes de typologie d’actifs qu’en termes de géographie. De plus, cette acquisition d’un portefeuille d’actifs stratégiques pour Decathlon, nous permet d’être confiants sur la pérennité des revenus locatifs » commente Claire Grandin, Directrice adjointe des investissements de BNP Paribas REIM France.

« Après plus de 12 ans de gestion en partenariat avec Decathlon, ce portefeuille a montré une belle résilience au travers des années mais également des différents contextes de marché, nous sommes ravis de l’issue de cette vente » ajoute Alexia Delaire, Directrice Asset Management Commerce de AEW.

La transaction a été réalisée par Rothschild & Co. et BNP Paribas Real Estate Transaction.

BNP Paribas REIM était conseillé par l’étude Thibierge Notaires, par le cabinet Gide Loyrette Nouel et par Etyo. AEW était conseillé par l’étude Wargny-Katz.