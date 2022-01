Développé en 2012, l’actif développe une surface commerciale d’environ 37 000 m². Avec 22 magasins, le site propose une offre merchandising dynamique et complète autour de nombreuses enseignes internationales de décorations, de prêt-à-porter, de sport et de restauration.

Le retail park bénéficie du rayonnement de la zone commerciale de Plaisir, zone dominante de 350 enseignes située dans l’ouest Parisien, au cœur de laquelle il est implanté.

Certifié BREAAM in Use niveau Good, Alpha Park II intègre les enjeux de performance environnementale. Il est d’ailleurs reconnaissable grâce à son imposante façade végétalisée s’étendant sur 2 000 m², réalisée par le botaniste Patrick Blanc, qui propose 285 essences végétales différentes évoluant au fil des saisons.

Cet investissement vient compléter le portefeuille de la SCPI Accimmo Pierre tout en participant à la stratégie de diversification du fonds. Accimmo Pierre est un fonds qui investit majoritairement dans des immeubles de bureaux neufs ou récents qui correspondent aux normes environnementales actuelles, mais également dans des commerces, entrepôts et locaux d’activités. Son patrimoine est principalement basé à Paris et en région parisienne et ensuite dans les grandes métropoles régionales.

Carlos CAMURCA, Directeur des Investissements de BNP Paribas REIM France commente : « Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie de diversification de la SCPI Accimmo Pierre et nous permet d’investir sur la typologie Retail Park, une catégorie d’actifs commerciaux qui s’est montrée particulièrement résiliente dans le contexte sanitaire actuel. L’actif est également certifié BREAAM Good, il respecte donc les enjeux environnementaux visés par BNP Paribas REIM et la SCPI Accimmo Pierre. »

La transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate Transaction. Les parties ont été conseillées par les études notariales Thibierge Notaires et Matignon Notaires, Etyo ainsi que les cabinets d’avocats Simmons & Simmons et Linklaters.