Le bâtiment est occupé depuis sa livraison en 2004 par le Ministère de l’Économie et des Finances, locataire historique de premier rang.

Jouissant d’une grande accessibilité, l’actif se trouve à proximité des lignes de métro 1 et 9, du RER A et d’un accès vers l’A3 et l’A4. Au-delà de sa localisation exceptionnelle aux Portes de Paris, l’immeuble offre sur 5 niveaux des plateaux courants d’environ 3 000 m², une cafétéria de 1 000 m2, un parvis privatif de 1 200 m2 et près de 300 places de stationnement.

Cette acquisition a été réalisée pour le compte de la SCPI Accimmo Pierre, gérée par BNP Paribas REIM France. Avec cet investissement, le fonds se positionne sur la très stratégique première couronne parisienne Est avec un bien récent et idéalement situé dans un environnement tertiaire consolidé. Cet actif offre un cash-flow sécurisé avec un bail renouvelé récemment.

« Cet actif, situé à l’entrée de la Capitale, bénéficie d’un excellent couple loyer-transports, avec un accès métro et offre de grands plateaux très fonctionnels. Ce secteur, qui a déjà démontré son attractivité en tertiaire avec un taux de vacance structurellement faible, bénéficiera également, plus au Nord, du développement du Grand Paris, notamment via le projet "Reinventing Cities" de la Porte de Montreuil, qui vise à transformer cette zone en un laboratoire de la Nouvelle Économie. Enfin, Fabrik offre un revenu pérenne et sécurisé avec un locataire de premier ordre » explique Guillaume Delattre, Directeur Général Délégué de BNP Paribas REIM France.

« Cette opération s’inscrit dans la stratégie de rotation d’actifs d’AG2R LA MONDIALE MATMUT consistant notamment à céder des actifs matures et à poursuivre son programme d’investissement dans des immeubles majoritairement tertiaires situés dans des secteurs dynamiques », précise Isabelle Clerc, Directeur de l’Immobilier de Placement d’AG2R LA MONDIALE MATMUT.

L’acquéreur a été conseillé par l’Etude Notariale Thibierge, le Cabinet Dentons et le vendeur par l’étude notariale Monassier & Associés et par les sociétés CBRE et Strategies and Corp.