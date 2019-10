Immeuble emblématique, Manoteras 48 est composé de deux bâtiments indépendants offrant des plateaux flexibles et constitue le siège social de Sopra Steria, qui loue l’intégralité des surfaces soit environ 13 000 m².

L’actif est stratégiquement implanté dans le quartier de Manoteras, au nord de Madrid, qui représente un sous-marché dynamique de bureaux de la capitale espagnole. Il accueille en effet de nombreux sièges sociaux internationaux et nationaux dans les secteurs de l’industrie, des technologies et des services financiers.

BNP Paribas REIM a acquis l’actif pour le compte de son fonds NEIF III (Next Estate Income Fund III), géré par BNP Paribas REIM Luxembourg.

Laurent Boissin, Fund Advisor des fonds NEIF, commente : « Après l’acquisition de l’immeuble D38 à Barcelone en juillet 2019, ce second investissement dans la péninsule ibérique permet à NEIF III d’accroître la taille de son portefeuille ainsi que sa diversification géographique. Avec les trois fonds NEIF, NEIF II et NEIF III, nous offrons depuis 2010 l’opportunité aux investisseurs institutionnels d’amplifier leur exposition aux bureaux labellisés dans la zone euro. Au total, nous avons levé plus d’un milliard d’euros tout en atteignant une Gross Asset Value de près de 1,5 milliard d’euros pour les stratégies NEIF. »