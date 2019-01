Construit en 1964 par l’architecte hambourgeois Werner Kallmorgen, le bâtiment a acquis une renommée locale non seulement pour sa forme caractéristique, mais également pour avoir abrité le siège social d’IBM.

L’actif est situé en bordure du Quartier Central des Affaires de la deuxième plus grande ville d’Allemagne, à proximité du centre-ville historique. Kallmorgen Tower bénéficie en outre d’une excellente desserte aux transports, notamment grâce à la station de métro Meßberg située juste en face du bâtiment.

BNP Paribas REIM a acquis l’immeuble pour le compte du fonds Next Estate Income Fund III (NEIF III), géré par BNP Paribas REIM Luxembourg.

Pour Laurent Boissin, Fund Advisor de NEIF III : “Avec cette quatrième acquisition pour le fonds NEIF III, nous poursuivons avec succès nos investissements dans les marchés Core de la zone euro, en mettant l’accent sur les actifs durables. La longue durée du bail ainsi que les excellentes conditions de financement de Kallmorgen Tower soutiennent parfaitement le profil de distribution long terme de NEIF III.”

NEIF III est un fonds européen offrant une diversification dans les pays de la zone euro auprès d’investisseurs institutionnels internationaux et vise un taux distribution de 4% par an. Le fonds a déjà sécurisé quatre acquisitions, en France (Montrouge), en Espagne (Barcelone) et en Allemagne (Munich et Düsseldorf). Avec l’acquisition de Kallmorgen Tower, NEIF III atteint plus de 350 millions d’euros d’actifs sous gestion.