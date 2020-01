La résidence sera exploitée, à sa livraison prévue au 4ème trimestre 2020, par l’opérateur « Les Essentielles » dans le cadre d’un bail commercial ferme de longue durée. L’ensemble immobilier sera composé de 100 logements meublés et consacrera plus de 10% de ses surfaces aux espaces de services et lieux de vie. Les résidents pourront également profiter d’un environnement de centre-ville bénéficiant de transports en commun et d’une proximité immédiate avec le bois de Boulogne et la Seine.

« Il est primordial de donner du sens à nos investissements. La question du bien-vieillir est au cœur de notre démarche de gestion responsable de nos actifs, pour garantir aux futurs résidents un accompagnement de qualité dans leur quotidien » commente Guillaume Delattre, Chief Investment Officer de BNP Paribas REIM France.

BNP Paribas REIM renforce ainsi son engagement de long terme sur un marché d’avenir, en phase avec les enjeux sociétaux et les attentes des investisseurs institutionnels.

L’acquéreur était conseillé par Maître Valard, étude Thibierge sur les aspects notariaux et par Artelia sur les aspects techniques. Les vendeurs étaient conseillés par l’étude Michelez.