BNP Paribas REIM a acquis pour le compte d’un OPPCI dédié à un investisseur institutionnel, un hôtel particulier rénové en bureaux fonctionnels rue Weber dans le 16ème arrondissement de Paris, à proximité de la Porte Maillot, auprès d’un investisseur espagnol.

Installé à deux pas des transports en commun (Metro Ligne 1 et RER C) et du périphérique, cet hôtel particulier de 501m² allie charme de l’ancien et ergonomie de l’espace de travail dans un quartier très prisé de Paris. Les locaux sont intégralement loués à une agence de communication internationale dans le cadre d’un bail de 6 ans ferme.

L’acquéreur a été conseillé par l’Étude VH15 NOTAIRES et le vendeur par Maître Alexandre Sanchez. Arthur Loyd était mandaté par le vendeur.