A l’heure où six Français sur dix déclarent accorder de l’importance aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placements [1], BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) France, la société de gestion dédiée aux activités de gestion d’actifs immobiliers de BNP Paribas Real Estate, associée à Cedrus & Partners, lance « Pierre Impact », un nouveau fonds à impact social positif éligible en unité de compte dans les contrats d’assurance vie et/ou de capitalisation et de retraite. Ce fonds réunit dès le démarrage un premier tour de table de 80 millions d’euros avec cinq assureurs sponsors, BNP Paribas Cardif, Spirica, Suravenir, Oradea Vie et Abeille Assurances. Il investira majoritairement dans l’immobilier résidentiel ainsi que dans l’immobilier solidaire et conciliera performances économiques, environnementales et sociales.

Pierre Impact : un fonds qui conjugue performance financière cible et enjeux sociétaux

Baptisée Pierre Impact, cette unité de compte immobilière à impact social prend la forme d’une société civile à capital variable constituée d’un patrimoine immobilier européen avec une exposition dominante au marché français. Elle sera majoritairement investie en immobilier résidentiel élargi, en privilégiant des logements plus accessibles et durables, répondant aux standards énergétiques actuels, en s’engageant dans l’amélioration de la performance énergétique des logements existants ainsi que dans des actifs immobiliers à enjeux sociétaux (écoles, crèches, établissements de santé…).

Une poche, qui pourra atteindre 10 % de l’allocation du fonds, sera investie dans des foncières solidaires afin de lutter contre le mal logement en France. Les équipes de ces foncières solidaires seront responsables de déployer les capitaux en achetant des logements pour reloger des personnes vulnérables et de mettre en place les mesures d’accompagnements sociales pour les réinsérer.

SOLIFAP, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre, sera le premier investissement de la poche solidaire qui représentera jusqu’à 10 % de l’allocation de long terme. Elle a pour objet d’utiliser l’épargne pour contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sociales sur le champ de l’habitat et du logement, à la préservation et au développement du lien social, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale.

« Partout en France, les plus modestes, les personnes qui vivent à la rue, en centre d’hébergement ou à l’hôtel attendent parfois plusieurs années pour pouvoir se loger. Grâce à Pierre Impact et au soutien des investisseurs, nous allons pouvoir mieux soutenir nos partenaires et produire 3 fois plus de logements qu’avant. Notre objectif est de créer, d’ici 2028, 150 logements très sociaux chaque année, contre 50 aujourd’hui. Pour tous ces nouveaux locataires, ce logement, c’est une opportunité d’accéder à une vie meilleure, à un emploi, à la possibilité d’accueillir sa famille et ses amis. C’est très important » commente Charles le Gac, Président de Solifap.

L’investissement à impact (impact investing) vise à générer des transformations sociales et/ou environnementales positives couplées à un rendement financier. Ici, la SC Pierre Impact vise une performance annuelle de 4 % [2] sur une période de minimum 10 ans.

Cette initiative a été soutenue par cinq assureurs sponsors (BNP Paribas Cardif, Spirica, Suravenir, Oradea Vie et Abeille Assurances) qui ont réuni 80 millions d’euros pour lancer le fonds.

« Ce lancement témoigne une nouvelle fois de la force du collectif avec des partenaires d’horizons différents (assureurs, fondation, gestionnaire et conseil) réunis pour démocratiser l’accès à l’impact investing en ciblant le marché de l’assurance vie et/ou de capitalisation et de retraite. Il s’agit du plus gros tour de table réalisé lors d’un lancement d’unité de compte ce qui témoigne de l’appétit du marché pour les produits à impact et conforme à l’Article 9 du Règlement SFDR. Nous avons également un accueil très positif de la part des distributeurs qui plébiscitent en plus de la dimension impact, la pureté de la stratégie (résidentiel) et un couple rendement risque attractif (objectif TRI 4 %² et SRRI 2) » commente Sébastien Roca, associé de Cedrus & Partners.

Un fonds intégrant démarche environnementale et stratégie à impact social

Présentant un portefeuille constitué de quatre poches d’allocations – immobilière, financière, de liquidités, solidaire – Pierre Impact est la première unité de compte de BNP Paribas REIM qui intègre à la fois une démarche environnementale et une stratégie à impact social positif. Une double approche RSE innovante, qui s’appuie sur quatre engagements :

Solidarité : un fonds dont la stratégie intègre le principe de solidarité à toutes les étapes (logements accessibles à tous, logements pour plus démunis, pourcentage de l’allocation investie à côté d’associations pour le logement, acquisitions en VEFA sur des zones tendues et en pénurie de logements) ;

Eco-responsabilité : un fonds qui répond à la problématique du logement sans sacrifier la performance énergétique (viser l'amélioration du diagnostic de performance énergétique) ;

Proximité : un fonds qui vise à la création d'écosystèmes urbains répondant aux besoins premiers des citadins (logements dans des zones tendues, commerces de proximité, établissements éducatifs de proximité, hébergements d'associations de quartier) ;

Performance : un fonds qui vise une performance sociale et environnementale grâce à une méthodologie appliquée et engagée et une démarche d'amélioration continue des actifs détenus.

Pierre Impact vise à répondre à quatre grands objectifs de développement durable définis par l’ONU pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous d’ici 2030 : mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes, réduire les inégalités dans les pays, développer des villes ouvertes à tous, sûres, résilientes, durables, et prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions.

« Avec ce nouveau fonds à dominante résidentielle, nous visons à initier une dynamique de changement, d’entraide et de solidarité pour offrir aux investisseurs la possibilité de donner du sens à leur épargne dans le cadre de leurs contrats d’assurance vie et/ou de capitalisation et de retraite. La création de Pierre Impact répond à une demande des épargnants ; celle d’investir et de s’investir dans des supports utiles et responsables tout en capitalisant sur des performances progressives sur le long terme. Choisir Pierre Impact, c’est notamment permettre aux personnes les plus vulnérables d’accéder à un logement décent. Nous visons ainsi, conjointement avec les investisseurs de Pierre Impact, à co-créer un immobilier solidaire et durable » affirme Nathalie Charles, Global Head of Investment Management de BNP Paribas Real Estate.