Détenu en pleine propriété, l’immeuble bénéficie d’un emplacement exceptionnel face au Parc Monceau, sur l’un des principaux axes du Quartier Central des Affaires et offre une situation centrale particulièrement attractive.

Cet actif haussmannien en pierre de taille, présentant une magnifique façade sur le boulevard de Courcelles, est composé de deux bâtiments indépendants et interconnectés, organisés autour d’une cour intérieure. Il propose également 104 emplacements de stationnement – voitures, vélos, 2 roues – répartis sur 3 niveaux de sous-sols. Construit dans les années 1830, l’immeuble a fait l’objet d’importantes rénovations en 2015 puis en 2020. Des travaux complémentaires sont prévus pour continuer à améliorer la performance énergétique et environnementale de l’immeuble.

Accès Valeur Pierre est une SCPI de bureaux qui détient 72 immeubles valorisés à 1,94 milliard d’euros au 31 décembre 2022. Elle a pour stratégie d’acquérir des biens prestigieux situés à Paris intra-muros et dans le Croissant Ouest et mène une politique ambitieuse de modernisation patrimoniale avec comme triple objectif, la croissance des loyers, la hausse des valeurs vénales et l’excellence environnementale. Une démarche rendue possible par la réouverture de son capital en septembre 2022 qui lui permet de collecter des fonds supplémentaires pour moderniser et accroître son patrimoine. La SCPI a obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable) en juin 2022.

« Cette opération est une excellente opportunité pour le fonds de renforcer son exposition sur le quartier Central des Affaires, avec un actif d’exception. Cette acquisition répond parfaitement à la stratégie de la SCPI Accès Valeur Pierre, qui se concentre sur les actifs parisiens prestigieux dotés d’un potentiel de création de valeur permettant d’accentuer la performance du fonds. Les travaux déjà réalisés et ceux à venir permettront d’atteindre les meilleurs standards environnementaux. Ainsi pour cet immeuble, nous visons l’obtention de la certification BREEAM in Use Very Good [1] » explique Claire Grandin, Directrice Adjointe des Investissements de BNP Paribas REIM France.

Dans cette transaction, BNP Paribas REIM France était conseillé par l’étude notariale Thibierge Notaires (Me Olivier Valard – Me Virginie Montiel) et par le cabinet d’avocats CMS Francis Lefebvre (Me Benjamin Bill – Me Hugo Leynier).

Nuveen Real Estate était conseillé par l’étude notariale Wargny Katz (Me Samuel Champeaux), par le cabinet d’avocats Herbert Smith Freehills (Me Anne Petitjean – Me Timothée Carpentier), et par BNP Paribas Real Estate Transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec Savills France.