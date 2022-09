C’est dans cette logique que BNP Paribas REIM France a acquis pour le compte de l’un de ses fonds gérés, un portefeuille de deux plateformes logistiques situées au sein de l’Ecopark Rhenan à Vendenheim et de la zone d’activités Neuhard à Eschau, en périphérie de Strasbourg. Les bâtiments acquis auprès d’AREFIM GE totalisant 20 000 m² et livrés courant 2021, sont intégralement loués à SIEHR et MENICON PHARMA, deux locataires pérennes et d’excellente qualité. Pour BNP Paribas REIM, cet investissement vient compléter le portefeuille du fonds tout en contribuant à sa stratégie de diversification notamment sur la typologie logistique au sein d’un marché historiquement sous offreur et résilient. Quant à AREFIM GE, cette cession confirme sa volonté de conserver en patrimoine ses grands parcs logistiques thématiques et à arbitrer les plus petits actifs indépendants.

« Cette nouvelle acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie du fonds qui détient déjà plusieurs actifs de typologie de bureaux et résidentiel et qui a pour objectif de proposer une large diversification à la fois en termes d’actifs mais aussi au niveau géographique. Ces deux plateformes neuves et indépendantes sont totalement louées à des locataires de premier plan ce qui devrait permettre de contribuer de façon optimale à la performance du fonds au bénéfice de nos clients » commente Carlos Camurça, Directeur des Investissements de BNP Paribas REIM France.

La transaction a été réalisée par CBRE.

BNP Paribas REIM était conseillé par l’étude Thibierge Notaires, par le cabinet CMS et par Artelia. AREFIM GE était conseillé par l’étude Notaires La Wantzenau.