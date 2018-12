Ce fonds avait acquis en 2012 le site des Mathurins alors totalement occupé par la Délégation Générale de l’Armement.

Depuis plus de six ans, LBO France, accompagné par Linkcity Ile-de-France et deux autres conseils piliers, Inès Reinmann-Topper et la société ROM, constituant ensemble une équipe multifacettes couvrant l’intégralité des aspects du projet (aménagement, urbanisme, travaux, enjeux politiques locaux, juridiques), a développé un partenariat étroit avec la Ville de Bagneux. L’objectif de ce partenariat est ambitieux : transformer un lieu historiquement clos, en un quartier durable et ouvert sur la ville devant jouer un rôle pivot entre le centre-ville et les quartiers sud.

Ce travail collectif a permis la concrétisation d’étapes importantes à savoir notamment :

la confirmation de la faisabilité du projet (un programme de construction d’environ 300 000 m² comprenant environ 100 000 m² destinés à l’activité économique et 200 000 m² dédiés au logement) sur le plan de la planification urbanistique à travers la révision du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 27 septembre 2016 ;

et la conclusion, le 7 décembre 2017, d’une convention de projet urbain partenarial (PUP) assurant le financement des équipements publics du Projet avec l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris et la commune de Bagneux.

Ce projet balnéolais, dont l’urbaniste est l’agence Reichen et Robert & associés, sera développé en partenariat avec la Ville de Bagneux, en charge de la réalisation des espaces et des équipements publics. Linkcity, qui exercera une mission d’opérateur urbain, réalisera les logements sociaux, les résidences gérées et une partie des logements libres. LBO France conserve une partie du site pour réaliser un campus tertiaire pouvant aller jusqu’à 100 000 m² SDP.

Ce projet s’intègre dans une forte ambition environnementale, notamment certifié par les labels éco-quartier et Biodiversity pour l’aménagement, le label « E+C - » bas carbone et énergie renouvelables pour les logements, chantier propre et économie circulaire.

Par ailleurs, le programme des équipements publics comprend notamment deux groupes scolaires totalisant environ 30 classes, un parc de 2 hectares, des liaisons douces destinées à ouvrir le site sur la Ville, ainsi qu’un lycée construit par la Région Île-de-France.

Après la mise en état de l’ensemble du site (dépollution, désamiantage, démolitions), BNP Paribas Immobilier réalisera 1 700 logements en accession et 12 000 m² de commerces/locaux alternatifs, situés au rez-de-chaussée, dans le respect de la Charte de la Construction et de la Promotion de la Ville de Bagneux.

Les travaux démarreront dès mars 2019 et les premiers logements seront livrés en 2022. L’ensemble du programme prévu sur la partie Sud du site devrait être achevé en 2026.

« Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner la Ville de Bagneux dans la création de ce nouveau quartier d’envergure. Il s’agit d’un projet exceptionnel, certes par sa taille mais également par ses ambitions environnementales et de mixité », précise Olivier Bokobza, Directeur Général de BNP Paribas Immobilier Résidentiel.