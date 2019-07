L’ArgentiK, situé 30-32, rue de Nice à Lyon 8ème, réunit deux bâtiments (R + 5 et R + 3), chacun doté d’un attique et propose 41 appartements neufs allant du T1 au T4. Sa livraison est prévue pour le 3ème trimestre 2020. L’architecture contemporaine, la qualité de vie et la pérennité ont été les principes fondateurs lors de la conception. Les façades et lignes de ciel découpées permettent de proposer de nombreuses terrasses et balcons dans le prolongement des logements.

La diversité dans la conception des logements avec une mixité de duplex et de simplex offre aux futurs habitants différents modes d’habitation.

Ce projet immobilier, installé en plein cœur de la ville, s’inscrit dans la dynamique de modernisation des quartiers du 8ème arrondissement de Lyon.

Il bénéficie également de la proximité des transports en commun, dont l’arrivée prochaine de la future ligne de tram et plusieurs lignes de bus.

La résidence s’inscrit naturellement dans la réglementation en vigueur RT 2012 et vise la certification NF Habitat.