Pour ce lieu iconique, BNP Paribas Immobilier proposera, à partir de 2022, 500 logements au total à travers huit résidences au design élégant et raffiné, s’intégrant ainsi parfaitement à l’âme si particulière des Puces. A 300 mètres de Paris, le programme immobilier de 58 000 m² comportera également un hôtel 4*, 2 000 m² de bureaux, de nombreux commerces et places de stationnement publiques afin de rythmer tout au long de la journée cet espace dynamique où se mêlent riverains, curieux, passionnés et touristes.

Au-delà d’un programme immobilier, BNP Paribas Immobilier prête des airs de village au quartier à travers de véritables espaces de rencontre, de partage et de vie. Pour mener à bien ce projet, BNP Paribas Immobilier s’est associé à Sarah Lavoine, Architecte d’intérieur de renom au chic parisien plébiscité à l’international, pour imaginer les parties communes des immeubles d’habitation tout en respectant le caractère des Puces, conférant au projet une identité exclusive.

« C’est un privilège de pouvoir investir ce quartier historique à l’aura internationale par ce projet reflétant l’âme d’un tel lieu. Nous avons imaginé tout un village, vivant et dynamique, de 500 logements aux très belles prestations et nombreuses places de stationnement afin de rendre toujours davantage accessible ce marché iconique. L’idée est d’ouvrir l’espace et de gommer les frontières existantes avec les différents marchés, notamment le marché Biron situé face au projet et qui aujourd’hui est séparé d’un muret. Plus qu’un programme, c’est un lieu de vie que nous proposons avec une rue piétonne invitant à flâner entre les Puces et le Village des Rosiers comme on pourrait le faire dans les artères bien connues de Paris » explique Olivier Bokobza, Directeur Général de BNP Paribas Immobilier Résidentiel.

Majestic, Victoria et Croisière : premiers joyaux d’un programme hors normes

Dévoilé en avant-première aux habitants et travailleurs de Puces de Saint-Ouen-sur-Seine, le Village des Rosiers vient d’être présenté au grand public le vendredi 22 novembre avec, dans un premier temps, le lancement des immeubles Majestic, Victoria et Croisière totalisant 245 appartements imaginés par le cabinet d’architectes DGM & Associés.

A l’image du célèbre marché, les résidences ont chacune leur caractéristique architecturale se mariant les unes avec les autres, conférant une identité propre au quartier et une homogénéité naturelle. Majestic et Victoria, deux résidences de caractère se font face reprenant le style « Art Déco » et le chic des années 30 ; la pierre de taille et les garde-corps en serrurerie d’une grande sobriété magnifient les modénatures de mosaïques en pâtes de verre agrémentés d’une élégante corniche, le soubassement rend hommage au passé industriel du lieu avec son parement de briques blanches et ses portes cintrées. Ces nouveaux appartements aux prestations de standing offrent lumière, surface et agréables terrasses, du studio au T6.

Pierre blanche, lignes arrondies, balcons profilés et design épuré, Croisière se démarque dans un style rendant hommage à l’épopée des paquebots transatlantiques des années 30. Avec ses grandes terrasses étagées en cascade et ses nombreuses ouvertures laissant généreusement entrer la lumière dans les appartements, l’immeuble se distingue par son apparence s’inscrivant parfaitement dans l’ensemble architectural au charme singulier du Village des Rosiers.

La livraison de cette première phase de l’opération, regroupant les immeubles Majestic, Victoria et Croisière, commercialisés au prix de vente moyen pondéré entre 7 700 et 8 500 € TTC/m² (hors parking), est prévue en 2022.