BNP Paribas Immobilier et Marignan, lancent en co-promotion West Village, à Nanterre (92), à proximité de l’Arche de La Défense. Situé dans le nouveau quartier Les Groues, qui se développera sur un terrain de 63 hectares dont 7 de nature, ce projet durable et respectueux de l’environnement est décliné sur trois résidences : UPPER, MIDWEST et GREEN. L’ensemble des 131 logements neufs, allant du studio aux 5 pièces, sont commercialisés depuis le 10 octobre. La livraison est prévue pour le 4ème trimestre 2023.

West Village sous le signe de la nature

Le cœur du projet est basé sur la nature, les espaces verts et la durabilité. Les trois résidences, aux architectures différentes, viendront s’assembler à l’environnement, offrant un confort de vie certain. En plus du Jardin des Rails qui viendra agrémenter les aires végétalisées, les commodités seront nombreuses au sein de ce nouveau quartier : 3 600 m² de commerces, 700 m² de restaurants, une halte-garderie, et un groupe scolaire au sein même de West Village.

Côté transports, l’actuel RER A vient desservir le quartier depuis la capitale. Ensuite, le prolongement du RER E et la nouvelle ligne 15 du métro du Grand Paris Express, faciliteront les déplacements dans la grande couronne parisienne. La proximité de l’autoroute et plus de 5 km de pistes cyclables permettront à atteindre rapidement les grands axes.

West Village s’inscrit dans un quartier offrant calme, confort, et grands espaces à deux pas de la Défense.

Crédit photo/ Architecte : Chartier Dalix Architectes - Illustrations : ARKA*

UPPER, l’art de vivre au grand air

UPPER, commercialisé par BNP Paribas Immobilier et composé de deux bâtiments de 3 à 6 étages, se situe dans la partie haute du quartier, à proximité immédiate du Jardin des Rails. Conçus par les architectes Chartier Dalix, les deux bâtiments offrent des vues dégagées vers les jardins, les venelles et la coulée verte. Les 61 logements neufs seront multi-orientés et se composeront du studio aux 5 pièces duplex.

Plusieurs terrasses vertes surplombent les toits des résidences :

Productives : ces terrasses seront un grand potager assurant une production locale de fruits et légumes.

Partagées : exposées au sud, elles offrent un espace ludique et accueillant.

Hautes : elles sont dédiées à la biodiversité.

« Cette opération majeure a pour ambition de combiner un habitat diversifié et des activités culturelles, économiques et publiques qui contribueront de manière décisive à l’animation du quartier avec un engagement des opérateurs sur le long terme par le biais du 1% productif [1] », commente Olivier Bokobza, président des Activités de Promotion de BNP Paribas Real Estate.

MIDTOWN, un air de confort

Au centre du nouveau quartier, cette résidence déployée sur huit étages surplombant les espaces, propose 40 logements, de 2 au 5 pièces.

L’architecte MUOTO a conçu ce bâtiment élancé offrant des vues dégagées sur le quartier, aux façades aériennes, minérales et cristallines. D’intérieur ou d’extérieur, des passerelles sont élaborées pour permettre un confort individuel, tout en laissant pénétrer la lumière dans les étages. Certains appartements, à partir de 3 pièces, disposent de cuisines recloisonnables [2], afin d’offrir plus de flexibilité. Cette résidence est commercialisée par Marignan.

Le vert et le durable autour de la résidence GREEN

Le bien-être et le vert sont les maîtres mots de cette résidence accueillants 30 nouveaux logements du studio au 5 pièces. L’architecte, Martin Duplantier, a imaginé une harmonie architecturale dont la priorité est l’espace. Des façades vertes en terre cuite viennent recouvrir les loggias et les balcons filants. À l’angle de la place d’Arras et du futur groupe scolaire, le bâtiment offre un confort aux multiples expériences. Cette résidence est commercialisée par Marignan.