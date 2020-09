Idéalement situé à proximité immédiate de la gare RER C Les Grésillons à Gennevilliers et au pied de la future ligne 15 de métro, ce projet de bureaux neufs possède de nombreux attraits, dont la connexion avec la ligne 14 distante d’une station.

Pré-loué dans sa totalité dans le cadre d’un BEFA d’une durée ferme de 10 ans, ce site accueillera courant 2023 le Groupe Up (anciennement Chèque Déjeuner) qui a choisi d’y implanter son nouveau siège social français.

D’une surface de 15 400 m2 utiles et doté d’une capacité d’accueil de 1 400 collaborateurs, GARDENS se déclinera sur 7 niveaux. Il offrira plus de 1 000 m2 d’espaces d’agrément accessibles et végétalisés, en roof top, terrasses et patio. L’architecture, pensée par l’Atelier Tom Sheehan et Partenaires (ATSP), fait une part généreuse à l’ensoleillement naturel, tout en plaçant au cœur de l’ensemble un îlot de fraîcheur végétalisé. Le volet paysager de l’opération, particulièrement soigné, a été confié à la paysagiste Emeline Brossard. L’ensemble immobilier proposera des prestations techniques de haut niveau et une offre de services incluant un espace fitness, une cafétéria directement implantée dans un généreux lobby de 650 m2, conçu comme un espace de convivialité dédié aux collaborateurs du groupe Up. Témoin de la recherche de confort et de qualité de vie apportée au projet, le restaurant panoramique et un espace de conférence seront idéalement situés au dernier niveau, avec accès de plein pied au roof top.

Un parking de 300 emplacements complètera l’offre de services. GARDENS est un projet porteur des fortes ambitions environnementales, de bien-être et de connectivité, reflet du cahier des charges du Groupe UP.

GARDENS est un projet porteur des fortes ambitions environnementales, de bien-être et de connectivité, reflet du cahier des charges du Groupe UP. Il bénéficiera des certifications et labels HQE®, BREEAM®, Ready to Osmoz et WIRED SCORE.

Le chantier démarrera au cours du second trimestre 2021 pour une construction en seulement 23 mois grâce à l’approche constructive hors site de GA Smart Building.

« Nous nous réjouissons du travail réalisé en étroite collaboration avec la SEMAG92 depuis de nombreuses années qui permet aujourd’hui la réalisation d’un troisième projet. Cette collaboration se traduit par la réimplantation sur ce terrain de 3 grandes entreprises, Audika que nous venons de livrer, l’entreprise BALAS qui est en cours de travaux et aujourd’hui le Groupe UP. » Frédéric Celdran, Directeur Général du Pôle Promotion et Service de GA Smart Building.

« Le projet GARDENS résulte d’une étroite co-conception entre l’utilisateur et le maitre d’ouvrage. Cette approche partenariale a permis de répondre pleinement aux attentes du groupe UP ainsi qu’à sa vision de l’immeuble de bureaux de demain. » précise Thomas Charvet, Directeur Général de BNP Paribas Immobilier Promotion Immobilier d’Entreprise.

Dans cette opération BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION IMMOBILLIER D’ENTRPRISE et GA SMART BUILDING étaient accompagnés par le cabinet FAIRWAY et Le Groupe Up assisté par ses conseils RACINE et MILON ASSOCIÉS. BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION a réalisé la transaction locative.

Le projet a également été élaboré en étroite collaboration avec les équipes de la SEMAG92 et la commune de Gennevilliers. Un Mandat de recherche d’investisseur vient d’être confié aux équipes capital market de CATELLA et BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION pour une mise sur le marché de cet actif de première catégorie qui interviendra courant 3ème trimestre 2020.

INFORMATIONS PRATIQUES :