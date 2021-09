La commercialisation de 158 appartements, lancée le 17 septembre dernier, est un vrai succès avec une cinquantaine d’appartements réservés depuis. BNP Paribas Immobilier et Verrecchia proposent des appartements déclinés du studio au T6, dont la livraison est prévue au 3ème trimestre 2024.

Un projet résidentiel intégrant nature et vie urbaine à deux pas de Paris

Baptisé « Panorama Beaurivage », du nom des hôtels de la Riviera du XIXème siècle, ce projet résidentiel imaginé par les cabinets d’architectures Urb’Archi et A26 BLM est au cœur d’un espace naturel exceptionnel : telle une île dans un écrin de verdure, l’ensemble immobilier est en bordure d’un lac, d’espaces boisés, agrémentés de promenades.

À proximité de toutes commodités, l’emplacement de ces résidences est optimal. Les commerces y sont nombreux et assurent les services essentiels de la vie quotidienne. Un groupe scolaire et une crèche jouxtent le quartier qui propose un lieu de vie unique et insolite, entre ville et nature, dédié à la douceur de vivre de ses résidents.

Très bien desservi, le quartier bénéficie de transports en commun tels que le tramway ou le bus qui permettent de rejoindre la capitale située à 5 km en seulement 10 minutes.

« Panorama Beaurivage » : une architecture époustouflante

Construites en pierre de taille, les façades des immeubles reprennent le style Haussmannien, animées par les nombreuses loggias et les balcons. Ces ouvertures généreuses et les multiples espaces extérieurs apportent une respiration et une belle clarté aux espaces intérieurs. Architecture majestueuse, symbole de l’élégance et du savoir-faire français, elle sublime « Panorama Beaurivage » et l’harmonise avec le quartier, offrant une belle lignée et élégance symétrique.

Matériau noble et vertueux, la pierre est l’élément phare de cette construction d’exception. Ecologique par nature, elle offre un logement durable, respectueux de l’environnement, qui s’inscrit en totale harmonie avec sa situation exceptionnelle, à proximité de la forêt de Meudon.

Recyclable et durable, la pierre propose un confort intérieur unique de par ses capacités d’isolation et sa régulation hygrothermique.

Une œuvre d’art animée par les rayons du soleil

Enfin, en gage de signature, une œuvre de la plasticienne clamartoise Emilie Lemardeley illumine l’entrée de ce nouveau lieu de vie. Intitulée « Proue », elle est formée de deux grandes voiles constituées de plus de 1 000 pièces en acier galvanisé et incrustées de carreaux de résine transparente multicolore. Recouverte de feuilles d’or pour travailler l’éclat et la brillance, la sculpture fonctionne comme un grand vitrail : la lumière naturelle l’anime et à son tour, elle anime l’espace en projetant ses flux colorés alentours.

En parallèle, l’artiste a été mandatée pour concevoir et réaliser le mobilier urbain du quartier afin de créer un ensemble harmonieux, à l’identité marquée, en corrélation avec l’œuvre. Grilles d’arbres, garde-corps et bordures de pelouses reprendront le thème de l’envol et le maillage si distinctif de « Proue ».

« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir pu participer à la réalisation de ce nouveau quartier, aux côtés de la Ville, en proposant des logements aux très belles prestations et dotés d’une architecture élégante et indémodable. Conçus en pourtour d’un grand lac central paysager, appartements, groupe scolaire, commerces et restaurants cohabitent en parfaite harmonie dans le quartier Panorama pour offrir à chacun un quotidien facilité, convivial, serein et verdoyant », précise Olivier Bokobza, Président des Activités de Promotion de BNP Paribas Real Estate.

Selon Marc Verrecchia, Président Directeur Général de Construction Verrecchia : « Panorama Beaurivage c’est la première opération en co-promotion pour le groupe Verrecchia. Un programme immobilier inédit en Ile-de-France avec une architecture 100% en pierre de taille massive pour les façades extérieures, représentant pas moins de 650 logements. Véritable ADN du groupe Verrecchia, la pierre de taille massive porteuse assurera la pérennité de cette réalisation d’exception grâce à ses nombreux atouts : esthétique, thermique, écologique, géo-sourcé. C’est le résultat de l’association des expertises de BNP Paribas Immobilier Résidentiel et de nos équipes avec un seul objectif : construire des logements de grande qualité où il fait bon vivre ».