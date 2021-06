Il comprendra au total 528 logements neufs dont 364 en accession, du studio au 5 pièces, et 164 chambres en résidence étudiante sociale. Cet ensemble accueillera également un groupe scolaire de 12 classes et 12 locaux commerciaux.

Conçu par le cabinet Pierre et Cédric Vigneron & Partenaires et développé par BNP Paribas Immobilier Résidentiel et Interconstruction, La Fabrique s’inscrit dans la certification NF Habitat et vise le label Effinergie +. L’ensemble du quartier a obtenu la certification Biodivercity.

Véritable emblème architectural, La Fabrique est dotée de façades dont les lignes et les matériaux rappellent le passé industriel des lieux, avec des briques rouge orangé associés au zinc pour créer une composition élégante et pérenne. Son architecture multiplie les espaces extérieurs afin d’offrir le plus beau des prolongements aux appartements.

La résidence bénéficie d’une situation géographique privilégiée en plein cœur du nouveau éco-quartier Village Delage. Ce quartier novateur offre un cadre de vie dynamique et agréable proche de la gare de Bécon-les-Bruyères permettant de rejoindre Paris et Saint-Lazare en 7 minutes. De plus, à l’horizon 2030, la ligne de métro 15 desservira directement le Village Delage.

La livraison de cette opération est prévue en deux étapes dont la première aura lieu au 4ème trimestre 2023 (137 logements en accession et 164 chambres étudiantes sociales) tandis que la totalité du programme sera livrée au 2ème trimestre 2024.

« Nous participons activement, aux côtés de la Ville, à la transformation de ce site à vocation industrielle pour bâtir un nouvel éco-quartier ‘Le Village Delage’. Ainsi, nous venons de livrer une résidence de 262 logements dénommée La Galerie et nous lançons la première tranche du programme La Fabrique. Avec ce quartier, une nouvelle page d’histoire s’écrit pour la ville de Courbevoie incluant cette fois-ci, en plus des logements, des locaux d’activités, des équipements publics et des espaces paysagers, soit un lieu de vie dynamique et plaisant pour les futurs habitants », précise Olivier Bokobza, Président des activités de Promotion de BNP Paribas Real Estate.