BNP Paribas Immobilier dévoile son nouveau projet LE 1930, qui aspire à renouer avec un quotidien plus serein, connecté à la nature autant qu’aux transports. Cet ensemble résidentiel de deux bâtiments de trois et quatre étages se situe entre l’Avenue Foch et la rue Raymond Louviot à Neuilly-Plaisance. La livraison est prévue au 2ème trimestre 2024.

L’art déco comme nouvel art de vivre

La résidence reprendra les codes de l’architecture classique mais aussi certains traits des années 30. Les architectes de l’agence A26 BLM et Girat Architectes signent LE 1930, dans un art de vivre retrouvé, qui remet l’élégance du style Art déco à l’avant-scène urbaine. 140 logements sont déclinés du studio au 5 pièces ouverts sur un cœur d’îlot, qui profitent d’une exposition optimale et d’une luminosité appréciable. Dotés de balcons, terrasses en attiques ou jardins pour le rez-de-chaussée, les deux immeubles profiteront également d’un jardin commun et un mail piéton planté.

L’environnement au cœur du projet

« Activement présents dans le département de la Seine-Saint-Denis, nous sommes particulièrement fiers de pouvoir lancer notre premier programme à Neuilly-Plaisance et contribuer ainsi au développement résidentiel de cette ville d’avenir du Grand Paris. Ce nouvel ensemble immobilier allie modernité, qualité et environnement, des engagements forts parfaitement en accord avec notre stratégie », précise Olivier Bokobza, Président des activités de Promotion de BNP Paribas Real Estate.

Les logements proposent les dernières normes thermiques, énergétiques, phoniques et électriques en vigueur. Des terrasses sont également végétalisées pour ajouter une isolation naturelle. La résidence pourra bénéficier d’une belle conception paysagère qui s’étend sur plus de 5 000 m².

Une vie paisible en bord de Marne

Neuilly-Plaisance, une ville verte en vogue à l’Est de Paris, se borde de la Marne et du parc des Coteaux d’Avron. Les déplacements piétons sont mis en avant dans ce quartier qui renforce sa qualité de vie et sa convivialité. Pour enrichir le quotidien des habitants, cette ville-village accueille des commerces et lieux de loisirs ainsi que ses équipements scolaires, sportifs et culturels.

Pour les transports, le RER A se situe à 15 minutes à pied de la résidence, profitant d’une belle proximité avec la capitale (16 minutes de Châtelet-les-Halles). Les villes voisines sont reliées par six lignes de bus et les autoroutes A3 et A86 pour les trajets en voiture.