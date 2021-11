DTZ Investors cède un immeuble de 7.100m² de bureaux à Issy Les Moulineaux à un fonds conseillé par BC Partners Real Estate

DTZ Investors France a cédé un immeuble de bureaux situé à Issy Les Moulineaux, siège actuel de BNP Paribas Real Estate, au fonds BC Partners European Real Estate I Fund (BCPERE I), conseillé par BC Partners Real Estate.

Cet actif de bureaux d’environ 7.100 m² est situé au cœur du pôle tertiaire d’Issy les Moulineaux, sur les berges de Seine, face au parc de l’Ile Saint Germain. L’immeuble bénéficie d’une excellente visibilité, d’une proximité immédiate aux transports en commun (RER C, Tramway T2, ligne 15), et de pistes cyclables reliant Issy-les-Moulineaux au centre de Paris.

Développé en 2011 par BNP Paribas Real Estate, l’immeuble a été conçu avec les standards particulièrement exigeants : forte luminosité naturelle des plateaux, renouvellement d’air généreux, nombreux ouvrants de confort, excellente fonctionnalité et flexibilité des plateaux.

Il dispose par ailleurs d’une terrasse exceptionnelle au dernier étage de plus de 300m² offrant des vues dégagées sur la Seine et le parc de l’ile St Germain.

« Cette cession a été réalisée par DTZ Investors pour l’un de ses clients institutionnels, dans le cadre de stratégies de détention à long terme. En parallèle, DTZ Investors poursuit ses activités de création de valeur à court ou moyen terme, en co-investissement avec des fonds de private equity. Cette activité est déployée en bureaux, sur lesquels les membres de l’équipe ont mené la construction ou la restructuration de plus de 1,5 millions de mètres carrés, en logistique, et maintenant en parcs d’activités et de commerce, pour lesquels nous pensons que le marché offre de nouvelles opportunités » a déclaré Alban Liss, Président de DTZ Investors (France).

« Ce 5ème investissement, et le troisième en France, est révélateur du nouveau paradigme de l’immobilier né des mutations technologiques et accéléré par la crise sanitaire : moins de besoins d’espaces de travail banalisés, plus d’attentes en termes de qualité de vie au travail (un air sain, des espaces extérieurs généreux, des lieux d’échange et de brainstorming adaptés, un environnement vivant et accueillant…). Cet immeuble une fois les travaux réalisés, par sa taille « humaine », sa localisation exceptionnelle en face du parc de l’Ile Saint-Germain, sa luminosité, son rooftop panoramique, et les services à forte valeur ajoutée qui seront proposés, correspond parfaitement aux nouvelles attentes des collaborateurs. » déclare Thibault Lauprêtre, Partner de BC Partners.

Avant de proposer l’immeuble à la location, BC Partners Real Estate mettra œuvre un programme de rénovation ambitieux de l’ensemble des espaces intérieurs et extérieurs visant à améliorer les performances environnementales de l’immeuble et proposer aux utilisateurs une offre de services attractive, mettant notamment en valeur le dernier niveau et sa terrasse attenante autour d’espaces de restauration, de réception et d’échanges correspondant aux nouvelles attentes des utilisateurs.

L’immeuble est certifié HQE NF Bâtiments Tertiaires depuis sa livraison et visera les certifications BREEAM RFO Excellent et WiredScore Silver à l’issue des travaux. L’immeuble respectera en outre les exigences du décret tertiaire en matière de réduction des consommations énergétiques à horizon 2030.

L’opération est financée par CACIB dans la cadre d’un « Prêt Vert » dont l’objet est de financer des projets contribuant à la lutte contre le changement climatique et à la transition vers une économie décarbonée.