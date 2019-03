NE.ST illustre une nouvelle offre d’immeuble entièrement restructuré par Rehagreen, l’entité de Bouygues Immobilier dirigée par Tristan LUCCHETTI, en charge des restructurations tertiaires, qui a redéveloppé près de 200 000 m² au cours des cinq dernières années. Le 19 février 2019, une présentation au marché qui a rassemblé une centaine de brockers a marqué le démarrage des travaux de ce nouvel immeuble tertiaire situé à Courbevoie à La Défense.

Conçu par l’agence d’architecture 163 Ateliers, Sretchko MARKOVIC, l’immeuble de 12 300 m² (dont 30% de surface créées) répondra à tous les standards d’un immeuble tertiaire neuf, tels qu’attendus par les grandes entreprises : un rez-de-chaussée dédié aux services (ERP de 1 000 m² s’ouvrant sur près de 700 m² d’espaces extérieurs privatifs) ; des plateaux flex office ready (1 090 postes de travail) assurant un haut niveau de confort grâce aux certifications et labels les plus élevés du marché ; des charges maîtrisées et contractuellement garanties par Aveltys.

Situé à Courbevoie, à proximité immédiate du boulevard circulaire et des quais, NE.ST conjugue les avantages du premier quartier d’affaire européen, à 7 minutes du métro, avec le cadre de vie véritablement urbain du centre-ville de Courbevoie, notamment ses commerces, les berges de la Seine et le parc public Diderot voisin. Rare à La Défense, NE.ST possède aussi son propre parc de stationnement (150 places sur 3 niveaux de sous-sol), un jardin paysager privatif (385 m²) en cœur d’ilot et 815 m² de terrasses accessibles et au calme, dont un généreux roof top avec une vue panoramique sur La Défense.

Livré au 1er trimestre 2021, la commercialisation de NE·ST est assurée par les équipes grandes surfaces de JLL et CBRE.