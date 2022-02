La SCPI diversifiée et de rendement gérée par Consultim Asset Management entend continuer sur sa lancée en 2022.

Optimale est accessible au grand public depuis septembre 2020, avec un ticket d’entrée de 1 500 euros (6 parts). Elle compte aujourd’hui 216 associés (contre 103 en septembre 2021), 6 actifs occupés par 13 locataires et affiche un taux d’occupation financier (TOF) de 100%.

Consultim Asset Management entend confirmer ces bons résultats en 2022, la SCPI Optimale envisageant d’acquérir pour 9.2 M€ d’actifs au cours du 1er semestre, sur la base d’un rendement à l’acquisition de 7,3% actes en mains.

Une diversification et la sélection rigoureuse de nouveaux actifs

Cette année, Consultim Asset Management entend poursuivre sa politique d’investissement régionale, diversifiée et exclusivement concentrée sur des actifs immobiliers de proximité. Les dossiers d’acquisitions, qui seront actés au premier semestre 2022, pour un montant total de 9,2 millions d’euros, comprennent 5 actifs, implantés dans les régions Bretagne, Pays de la Loire et Normandie, occupés par 21 nouveaux locataires. A l’issue de ces acquisitions, Optimale comptera 34 locataires et sera présente dans 7 des 13 régions de la Métropole.

Optimale continue de privilégier de petits volumes d’investissement (inférieur à 5 M€) ce qui lui permet d’échapper à la concurrence des grands acteurs de la gestion collective. En termes de diversification thématique, la SCPI Optimale envisage d’acquérir des locaux d’activités pour 4 M€ ; des commerces pour 3 M€ et enfin des actifs liés à la santé et l’éducation pour 2 M€ avec, notamment, l’acquisition d’un ensemble médical de proximité et d’une crèche sous enseigne nationale.

« Ces dossiers ont été rigoureusement sélectionnés et négociés avec un double objectif de consolidation de la performance et de diversification du portefeuille. Ils constituent, selon nous, les parfaits ingrédients pour un couple rendement/risque optimal. », explique Thibault Garçonnat, Directeur Général de Consultim Asset Management.

Les dirigeants de la SCPI Optimale sont donc confiants quant à leur capacité à maintenir ces performances dans le temps. La SCPI devrait, par ailleurs, être labellisée « ISR Immobiliser » d’ici la fin du premier semestre.