Le rachat de DEFIM a pour objectif la création d’un groupe fortement innovant et l’émergence d’un leader sur le marché du diagnostic immobilier, repérage amiante et de l’expertise des bâtiments. Avec cette acquisition, le nouveau groupe EX’IM montre son dynamisme tout en continuant d’apporter sa contribution dans un secteur en pleine mutation et consolidation.

« Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie de développement de croissance externe forte. Avec comme principal objectif l’émergence du 1er réseau de bureaux de contrôle indépendants en France » ; précise Yannick Ainouche PDG du groupe EX’IM. « Avec nos 115 agences, nous serons plus proches de nos clients et donc plus réactifs. La complémentarité d’expertises et un meilleur maillage territorial nous donneront une avance primordiale sur nos concurrents afin de dynamiser notre croissance et notre capacité d’innovation. Nous ambitionnons un CA de 60 millions d’euros dans 3 ans. »

EX’IM DEVIENT UN GROUPE MAJEUR DU SECTEUR DU DIAGNOSTIC IMMOBILIER

EX’IM connaît une croissance à deux chiffres depuis 4 ans grâce à des innovations digitales et une offre de services en constante évolution. Acteur majeur dans le secteur de l’immobilier, EX’IM a su répondre aux besoins des opérateurs du BTP, du secteur de l’industrie comme des collectivités locales.

EX’IM accompagne et conseille les entreprises dans leurs obligations règlementaires. Et notamment :

Les diagnostics immobiliers avant-vente et location

Les repérages amiante et plomb avant travaux et démolition

Le contrôle des polluants de l’air

L’exposition aux risques chimiques

Avec l’acquisition de DEFIM, EX’IM devient un groupe leader en France sur le secteur du diagnostic immobilier.

UNE MEILLEURE STRUCTURATION DE L’OFFRE EX’IM/DEFIM

Aujourd’hui, le marché du diagnostic immobilier tend à se structurer et se concentrera rapidement autours de quelques grands acteurs. Ce rapprochement stratégique permet ainsi à EX’IM de créer une offre complémentaire tout en gardant ses valeurs de qualité et d’exigence.

L’opération annoncée repose sur une acquisition dans laquelle DEFIM garde son identité et son concept et permet à EX’IM de renforcer son offre auprès de la cible « particuliers » en augmentant significativement sa présence dans l’hexagone.

C’est aussi la possibilité pour le groupe de créer une offre marketing complémentaire :