INTERIVES, un quartier de 110 hectares en devenir

Le nouveau quartier INTERIVES, implanté sur la commune de Fleury-les-Aubrais, à proximité de la gare SNCF des Aubrais, est un projet ambitieux réparti sur 110 hectares. Conçu pour allier lieux de vie et d’affaires, il permettra à ses habitants de bénéficier quotidiennement d’un cadre agréable, animé et innovant, pensé pour eux. A terme, ce nouveau quartier comptera plus de 3 000 nouveaux logements et 200 000 m² d’activités tertiaires et commerciales.

Une résidence, trois usages

La résidence LUMINESCENCE, comprenant 3 bâtiments, bénéficie d’un emplacement privilégié sur la place Rivière Casalis. Les 156 logements sont prolongés d’un espace extérieur. 109 logements sont proposés en accession libre, 27 logements en locatif social et 20 logements à prix maîtrisé.

Les locaux d’activités (876 m² au total), situés en rez-de-chaussée du bâtiment principal, contribueront au dynamisme du quartier et permettront aux habitants de bénéficier de commerces et services (notamment d’une supérette). Les étages supérieurs de la résidence abritent pour certains des bureaux (900 m² de surface dédiée sur trois étages), et pour d’autres, les appartements du T1 au T5. Le parking de la résidence, composé 245 places, est réparti sur deux niveaux en sous-sol. Une résidence tournée vers la lumière

La résidence est conçue selon la « course du soleil » pour permettre à chaque logement de profiter d’un ensoleillement optimal. Des baies vitrées toute hauteur et toute largeur seront installées dans les pièces de vie de l’ensemble des appartements qui bénéficient également, pour la plupart, d’une double orientation.

Balcons, terrasses, jardins privatifs ou partagés… LUMINESCENCE met à l’honneur les espaces extérieurs pour que chacun puisse profiter du cadre naturel et champêtre qu’offre le cœur d’îlot. De grands bacs en terre végétale et des bornes d’arrosage, mis à disposition des habitants, permettront également de s’adonner aux plaisirs du jardinage. Une salle commune, véritable lieu de rencontre et de convivialité, sera accessible à l’ensemble des habitants.

Fiche Technique « LUMINESCENCE » :