Eurovalys, la SCPI investie principalement en Allemagne et gérée par la société de gestion Advenis Real Estate Investment Management, annonce l’augmentation de son capital social maximum statutaire à 500 M€. Cette opération a été réalisée pour répondre aux ambitions d’Eurovalys dont la collecte a franchi les 243 M€ depuis sa création en 2015.

À la suite du succès de sa collecte en 2018, la SCPI Eurovalys a porté son capital social maximum statutaire à 500 M€. Cette augmentation a été votée par l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 22 novembre 2018.

Cette opération permet à la SCPI Eurovalys de répondre à la demande croissante de la part des investisseurs institutionnels et privés. La SCPI Eurovalys a déjà investi dans 10 actifs de qualité dans 8 grandes villes telles que Munich, Francfort et Cologne. Elle permet de profiter de l’attrait du marché de bureaux en Allemagne et, ce positionnement unique au sein du marché des SCPI, suscite un intérêt croissant auprès des investisseurs.

La SCPI Eurovalys s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés en quête d’une diversification de leur patrimoine immobilier dans une zone économique solide et attractive. Elle bénéficie de l’expérience et des compétences des équipes allemandes du groupe Advenis implantées sur place depuis plus de 10 ans.

Depuis sa création, la SCPI Eurovalys a été doublement récompensée par les magazines Gestion de Fortune et Investissement Conseils.

Elle est distribuée par les équipes commerciales du groupe Advenis, par les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), les Family Offices, les banques et assureurs partenaires du groupe Advenis.