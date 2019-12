Située à proximité immédiate de la gare de Clamart – future gare du Grand Paris Express Fort d’Issy Vanves Clamart – cette résidence offrira des appartements partagés, permettant aux habitants de bénéficier de parties privatives ainsi que de larges espaces de vie communs, enrichis par de nombreux services (conciergerie, fitness, espaces de Coworking, petite restauration…). Sharies, fera bénéficier aux résidents d’une offre “clé en main” (espaces entièrement meublés, aménagés et décorés, consommations d’énergie, Wifi, ménage, produits du quotidien inclus).

Cette opération, structurée par Audacia, permet à un groupe limité d’investisseurs privés, accompagné par la SOCFIM, banque immobilière du Groupe BPCE qui signe là son 1er accompagnement dans le Coliving, d’acquérir en VEFA auprès du promoteur Atome Promotion, cette résidence de près de 1 500m² comprenant environ 60 chambres réparties sur 11 logements, ainsi qu’une offre de services.

« En bouclant cette opération, nous poursuivons la feuille de route fixée par notre Président, Charles Beigbeder, de faire d’Audacia un acteur clé du Coliving et de répondre aux attentes de nos investisseurs en leur offrant des solutions d’investissements valorisantes et résilientes » déclare Joseph-Marie Absil qui dirige l’équipe immobilière d’Audacia.

Pour cette transaction, l’acquéreur a été conseillé par le cabinet d’avocats Reinhart Marville Torre (Me Bertrand Thouny, Immobilier, et Me Olivier Goldstein, Fiscalité) pour les aspects juridiques et fiscaux, et l’étude notariale Marais-Bastille (Me Matthieu Devynck), le vendeur ayant quant à lui été conseillé par l’étude notariale C&C Notaires (Me Adrien Cornée).