Atream, société de gestion spécialisée dans l’investissement immobilier hôtelier et le capital-investissement touristique, a signé l’acquisition des murs du Club Med les Arcs Panorama auprès de La Foncière des Alpes, au travers d’un club deal institutionnel, pour une valeur supérieure à 100 millions d’euros.

Situé à près de 1800 mètres d’altitude au milieu d’une clairière de sapins et au cœur de Paradiski, deuxième domaine skiable de France, le Club Med Les Arcs Panorama est le nouveau village 4 Tridents avec un espace 5 Tridents « Exclusive Collection », ouvert depuis le 16 décembre 2018.

Il offre une vue panoramique sur la vallée de la Tarentaise et le Mont-Blanc et propose à ses clients une gamme exceptionnelle de services et d’activités, hiver comme été.

Au travers d’une architecture remarquable, ce resort est doté de 434 chambres, trois restaurants, un bar, un spa « by Cinq Mondes » et un club enfant dès 4 mois. Par ailleurs, il bénéficie des infrastructures des Arcs 1600, une station entièrement piétonne et appréciée des familles.

Club Med, leader mondial des vacances tout compris haut de gamme à destination des familles et des couples, exploite l’établissement au travers d’un bail long terme.

La transaction s’est réalisée via un share deal pour le compte d’un fonds dédié réunissant des investisseurs institutionnels français.

Pour Pascal Savary, Président de Atream : « La France est le leader européen des destinations de montagne, avec 289 stations. Le tourisme constitue un enjeu de développement, notamment avec la consolidation d’une offre bi-saisonnière. Cette acquisition permet à Atream de renforcer son positionnement sur ce segment stratégique du tourisme, et de poursuivre sa politique de partenariat avec de grands groupes hôteliers. Ainsi, Atream permet, au travers de ses investissements, de contribuer à la compétitivité de la France face à ses voisins européens. Nous sommes ravis d’accompagner un partenaire comme le Club Med, et d’avoir bâti une solution long terme au service de nos investisseurs. Nous rappelons que ce site emploie plus de 400 personnes. »