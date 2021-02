Située à Levallois-Perret, à proximité de la ligne 3 du métro et des lignes de Transilien J et L, la résidence hôtelière offre un accès direct au centre de Paris et au quartier d’affaires de La Défense. Elle bénéficie ainsi d’un emplacement stratégique, au cœur d’un environnement économique dense, renforcé par la présence de groupes internationaux.

Ouverte en début d’année, la résidence NEMEA compte 42 unités 4 étoiles et offre à ses clients de multiples services : un rooftop aménagé, une salle de fitness, un sauna et une laverie automatique.

L’acquisition de cet actif certifié BREEAM est assortie d’un bail long-terme, avec le groupe NEMEA, l’un des principaux opérateurs gestionnaires de résidences de tourisme et de résidences étudiantes en France. NEMEA gère sur l’ensemble du territoire 70 résidences.

Cette nouvelle acquisition confirme la croissance de la SCPI Atream Hôtels, 1ère SCPI dédiée à l’immobilier touristique en Europe. Elle illustre par ailleurs la stratégie d’investissement d’Atream dans des murs de résidences hôtelières situés au sein d’écosystèmes dynamiques en Europe, et exploités dans le cadre de baux long terme par des enseignes solides.

« Cette nouvelle acquisition s’inscrit dans la poursuite de notre stratégie définie pour la SCPI Atream Hôtels et renforce ainsi son patrimoine immobilier dédié à l’industrie touristique en consolidant le juste équilibre entre tourisme d’affaires et tourisme de loisirs. Nous sommes ravis de nouer à cette occasion un partenariat avec le groupe NEMEA, opérateur gestionnaire français de résidence de tourisme. Cette opération offre ainsi à nos clients une nouvelle solution d’investissement long terme et contribue à l’attractivité de la France et de la région francilienne. » Pascal Savary, Président d’Atream.

"Nous sommes ravis d’avoir pu finaliser cette opération aux côtés du Groupe Atream. Cette résidence s’inscrit entièrement dans notre stratégie de développement sur Paris et sa première couronne en résidence Appart’Hôtel 4 étoiles. En effet, le Groupe Nemea développe sur les principales Métropoles européennes ses résidences Appart’hôtel, de tourisme, et d’étudiants." indique Pascal Recorbet, Président du Groupe Nemea.