Localisé dans le XVème arrondissement, l’immeuble une fois rénové bénéficiera de certifications environnementales et visera une labellisation ISR. Cette nouvelle acquisition illustre l’expertise d’Atream dans la transformation durable d’actifs tertiaires.

L’acquisition de cet actif est réalisée via un club deal regroupant la CARAC, la SCI CARAC Perspectives Immo et la mutuelle Unéo. Cette opération confirme le savoir-faire d’Atream dans la gestion d’actifs pour le compte d’investisseurs institutionnels de premier plan.

Le Barjac est un actif multi-usages de plus de 7 000 m2 situé dans le XVème arrondissement à Paris, un environnement très bien desservi, au carrefour d’espaces tertiaires, résidentiels et de services. L’acquisition de l’immeuble Le Barjac a pour objectif de développer un immeuble vertueux pour répondre aux exigences d’investissement responsable. L’actif sera repositionné grâce à une certification de type BREEAM in use, pour améliorer ses performances énergétiques.

« Le Barjac est un actif contemporain qui, transformé, répondra pleinement aux attentes des futurs utilisateurs. Il sera conçu comme un espace moderne de travail, adapté à un environnement professionnel modifié par la crise sanitaire, et mis aux normes environnementales, indispensables à la pérennité des usages. L’acquisition de cet actif est une preuve concrète que l’investissement immobilier peut être responsable et vertueux : c’est en gérant et rénovant des immeubles comme Le Barjac que nous pouvons construire un avenir en phase avec les problématiques de développement durable de notre société » déclare Pascal Savary, Président d’Atream.

Cette transaction a été réalisée avec la participation de BNP Paribas Real Estate et de l’Etude SCP Pierre TARRADE, Thierry LE PLEUX, Adeline MOISY-NAMAND, Laurence DUHAMEL et associés.