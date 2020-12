Livré en 2006 et idéalement situé sur les quais de Seine à Suresnes, dans le rayonnement immédiat du quartier d’affaires de La Défense, l’immeuble de près de 5 500 m2 de surfaces locatives, réparties en 5 étages à usage de bureaux et de commerces, est certifié HQE Exploitation niveau « Très Bon ». Une nouvelle acquisition en parfaite adéquation avec la stratégie de la Carac, visant à diversifier son portefeuille immobilier sur un marché tertiaire dynamique, en lien avec ses valeurs responsables. L’immeuble « Botany 2 », objet de l’acquisition, livré en 2006 et érigé sur 5 étages essentiellement à destination de bureaux, est occupé par 8 locataires, dont une crèche et une surface de commerce louée par MaCaille, restaurant lounge du Top Chef Norbert Tarayre.

L’immeuble, certifié HQE Exploitation niveau « Très Bon », propose des prestations de qualité, de vastes plateaux traversants de 1 000 m² divisibles et de grandes terrasses avec vue exceptionnelle sur le quartier de La Défense et sur la Seine. Les espaces de travail bénéficient d’une très belle luminosité grâce à un vitrage toute hauteur, offrant ainsi une grande flexibilité d’aménagement et un confort maximal aux utilisateurs.

Son emplacement stratégique au cœur de la Péri-Défense à Suresnes - au carrefour d’important flux tertiaires et au sein d’une zone de chalandise à fort pouvoir d’achat - et son implantation en bord de Seine dans un environnement plaisant, font de l’immeuble « Botany 2 » un lieu prisé des utilisateurs. Outre une excellente accessibilité routière et en transports en commun, il bénéficiera, à terme, de la mise en service de la ligne 15 Ouest dans le cadre du Grand Paris. Suresnes, marché le plus attractif de la Péri-Défense, est ainsi une zone géographique bénéficiant d’un essor important.

« Depuis 2 ans, nous menons une stratégie de diversification de notre portefeuille immobilier, au profit d’actifs bien localisés dans des environnements mixtes, alliant services aux occupants, restaurants et loisirs, et hautes performances HQE. L’objectif est d’accroître la rentabilité de notre patrimoine dans l’intérêt de nos adhérents, via la SCPI Carac Perspectives Immo » explique Jean-Jacques Berthelé, Directeur Général de la Carac.

« L’acquisition de Botany 2 renforce une fois de plus notre positionnement sur le segment des marchés tertiaires dynamiques. L’immeuble étant certifié HQE Exploitation niveau « Très Bon », cette nouvelle acquisition s’inscrit par ailleurs dans la stratégie responsable et durable qu’Atream et la Carac ont défini pour la SCPI Carac Perspectives Immo. » indique Pascal Savary, Associé fondateur et Président d’Atream.