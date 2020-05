Atream, société de gestion spécialisée dans l’investissement immobilier et le capital-investissement touristique de long terme, a signé l’acquisition des murs de l’hôtel NH Erlangen en Allemagne, auprès du groupe allemand Patrizia, pour le compte de la SCPI Atream Hotels et pour un montant Acte En Main de 16,8 millions d’euros.

Situé en centre-ville d’Erlangen, l’une des plus grandes villes de Bavière, à moins de 25 minutes de l’aéroport international de Nuremberg, l’établissement hôtelier bénéficie d’un emplacement au cœur d’une zone à forte fréquentation touristique et d’un pôle d’excellence technologique et universitaire. La région d’Erlangen compte également la présence de nombreux sièges sociaux internationaux notamment Adidas, Puma, Siemens Healthineers, Siemens Energy Sector. L’hôtel NH Erlangen est par ailleurs idéalement placé à proximité d’un centre des congrès réparti sur 15 salles d’exposition pouvant recevoir jusqu’à 3 000 personnes et d’un centre commercial qui accueille chaque année 10 millions de visiteurs.

L’hôtel NH Erlangen, rénové en 2016, est un établissement 4* qui compte 138 chambres, un bar-restaurant et un espace de séminaire. L’acquisition de cet actif est assortie d’un bail long-terme avec le groupe NH, une enseigne de référence, qui compte plus de 350 hôtels dans 28 pays.

Cette nouvelle acquisition, la 5ème en Allemagne, confirme l’accélération de la croissance de la SCPI Atream Hotels et illustre sa stratégie d’investissement dans des murs d’hôtels situés au sein de grandes villes de la zone euro et exploités dans le cadre de baux long terme par des enseignes internationales solides.

Pour Pascal Savary, Président de Atream : « Avec désormais 5 établissements hôteliers en Allemagne, Atream poursuit sa stratégie définie pour la SCPI Atream Hotels et permet par ses investissements de soutenir l’industrie touristique en Europe. Nous sommes ravis d’accompagner un partenaire comme NH Hotel Group, et d’avoir bâti une solution d’investissement long terme au service de nos investisseurs. »