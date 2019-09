Cette acquisition est réalisée par la SCPI Pierre Altitude, 1ère SCPI dédiée à l’immobilier de tourisme à la Montagne, créée en 2018 par Atream.

La société de gestion indépendante Atream, spécialisée dans la création, la gestion de fonds immobiliers et le conseil en investissement, annonce l’acquisition de l’Hôtel Club MMV Les Mélèzes 4* à Arc 2000, d’une valeur de 13M€, pour le compte de la SCPI Pierre Altitude.

Construit en 1987, l’Hôtel Club MMV Les Mélèzes, situé à Arc 2000 (73700 Bourg-Saint-Maurice), dispose de 185 chambres, et d’installations haut-de-gamme, comprenant deux restaurants, un lounge, un espace bien-être (spa « 5 Mondes ») ainsi qu’un espace réservé aux enfants.

L’établissement bénéficie d’un cadre idéal au cœur de la station des Arcs, à proximité immédiate des pistes de ski et de nombreux commerces. Le domaine skiable Paradiski, relie Les Arcs, La Plagne et Peisey-Vallandry, en offrant près de 425 km de pistes skiables et de nombreuses infrastructures permettant d’accueillir une clientèle nationale et internationale tout au long de l’année. Par ailleurs, 70% du domaine est à plus de 2 000 mètres d’altitude.

Cet hôtel est pris à bail pour une durée résiduelle ferme de 15 ans par MMV (Mer, Montagne, Vacances), groupe hôtelier de référence qui dispose de plus de 30 ans d’expertise à la montagne et exploitant 19 établissements 3 et 4 étoiles.

Cette première acquisition illustre la stratégie d’investissement de la SCPI Pierre Altitude, visant à acquérir des actifs immobiliers hôteliers situés dans les grandes stations de ski alpin, à forte fréquentation touristique et adossés à des partenaires hôteliers de premier rang.

« Le tourisme à la Montagne connait un réel essor, notamment, grâce au développement de concepts et de prestations multi-saisonnières. Cette acquisition répond à la stratégie d’investissement de la SCPI Pierre Altitude », indique Pascal Savary, Président de Atream.