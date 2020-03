Atream consolide sa position sur le segment stratégique des villages vacances en Europe du Nord.

Partenaire depuis 2016 avec Center Parcs, Atream conforte sa collaboration avec le leader européen des villages vacances.

L’ensemble hôtelier classé « 3 birdies », bénéficie d’un emplacement d’exception à proximité d’un site protégé, classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

Atream, société de gestion spécialisée dans l’investissement immobilier et le capital-investissement touristique de long terme, a signé l’acquisition des murs de l’hôtel et des infrastructures récréatives du Center Parcs Nordseeküste en Allemagne, pour le compte de la SCPI Atream Hotels et pour un montant de 11,8 M€€.

Situé sur le littoral allemand dans la station balnéaire de Tossens, le Center Parcs Nordseeküste est un village de vacances classé « 3 birdies » et exploité par le groupe Pierre & Vacances Center Parcs, leader européen des résidences de tourisme, dans le cadre d’un bail d’une durée ferme de 15 ans.

A proximité de la mer des Wadden, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco, Center Parcs Nordseeküste dispose de 248 cottages, de 97 appartements rénovés en 2017 et d’un hôtel de 78 chambres rénovées en 2018. L’ensemble immobilier intègre également des boutiques, 3 restaurants, et propose de nombreuses activités de loisirs (bowling, mini-golf, terrains de tennis, etc.) ainsi qu’un espace aquatique appelé l’Acqua Mundo comportant divers piscines et toboggans répartis sur plusieurs niveaux.

Cette nouvelle acquisition, la 4ème en Allemagne, confirme l’accélération de la croissance de la SCPI Atream Hotels et s’inscrit dans la poursuite de la stratégie d’investissement d’Atream sur le segment des villages vacances Center Parcs en Europe, loués au travers de baux long terme à des exploitants de référence.

Pour Pascal Savary, Président d’Atream : « Avec cette nouvelle acquisition, la SCPI Atream Hotels renforce son patrimoine immobilier dédié à l’industrie touristique en Europe et poursuit ainsi sa stratégie. Nous sommes ravis de consolider à cette occasion notre partenariat avec Pierre &Vacances Center Parcs, leader européen des villages de vacances et des résidences de tourisme. Atream compte désormais 4 établissements en Allemagne et permet par ses investissements de contribuer à l’attractivité du tourisme dans le pays, qui a enregistré 84 millions de nuitées touristiques en 2018. »