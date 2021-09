Localisé à Mérignac, un marché tertiaire établi et dynamique, l’immeuble bénéficiera de certifications environnementales et offrira un environnement de travail de qualité. Cette nouvelle acquisition illustre l’expertise d’Atream et de Cogedim dans l’immobilier tertiaire en régions et traduit leur engagement en matière de développement durable.

L’acquisition de cet actif est réalisée via un club deal institutionnel composé de MAIF, CARAC, Caisse d’Épargne Normandie et CEGC et financée par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes. Cette opération confirme ainsi le savoir-faire d’Atream dans la constitution de solutions dédiées pour le compte d’investisseurs institutionnels de premier rang.

L’immeuble a été développé par Cogedim, marque du Groupe Altarea, premier promoteur immobilier de France et leader sur le marché de la transformation urbaine.

D’une surface de 15 000 m², l’ensemble immobilier est implanté dans la zone tertiaire de Mérignac entre la ville de Bordeaux et l’aéroport. Desservie par le tramway et la rocade, il propose un environnement de travail qualitatif comprenant un lac bordé d’un parc, un centre commercial, une offre de restauration variée ou encore un complexe sportif. Avec ses espaces collaboratifs, ses nombreux jardins et terrasses végétalisées, #Community propose une conception orientée vers le bien-être des utilisateurs. L’immeuble est loué à 80 % à Groupama.

Le développement de cet ensemble immobilier s’inscrit dans une démarche de réemploi des matériaux portée par le Booster du Réemploi initié par Groupama Immobilier. Acquis en VEFA pour une livraison en 2022, #Community bénéficiera de labels et certifications environnementaux majeurs : BREEAM Very Good, HQE Excellent, RT 2012 -30 %, Biodivercity Performant et Wiredscore Silver. Atream s’est engagée dans une démarche ESG avec pour objectif une labellisation ISR Immobilier du véhicule acquéreur.

« #Community est un actif d’avenir : intégré à un quartier dynamique, participant à la vie économique de la région et correspondant aux dernières normes environnementales, il répond aux exigences du monde de demain. Cet immeuble correspond à la vision engagée de l’investissement immobilier que porte Atream depuis sa création. Nous nous réjouissons de l’acquisition de #Community, qui vient confirmer les différentes ambitions d’Atream au service de ses clients : investir dans le secteur tertiaire, participer activement au développement durable et investir dans le développement des territoires. » déclare Pascal Savary, Président d’Atream.

« Nous sommes particulièrement fiers de cette transaction qui démontre la capacité de notre Groupe à réaliser des ensembles attractifs, adaptés aux nouveaux usages de travail et exemplaires sur le plan environnemental. Notre modèle, unique, nous permet d’agir en partenaire d’intérêt général au service de la dynamique des territoires, de la performance des entreprises et du bien-être de leurs salariés. Cette opération témoigne de la montée en puissance de l’immobilier d’entreprise en régions », précise Vincent Ego, Directeur général de Cogedim.

Dans le cadre de cette transaction, ATREAM était conseillé par l’étude 83 Haussmann et Cogedim par les études Moreau. Transaction réalisée avec la participation de BNP Paribas Real Estate.