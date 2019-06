La société de gestion indépendante Atream, spécialisée dans la création, la gestion de fonds immobiliers et le conseil en investissement, annonce avoir finalisé, le 14 juin dernier, l’acquisition d’un portefeuille de 6 hôtels en Belgique, d’une valeur de 73 M€, pour le compte de la SCPI Atream Hôtels.

Le portefeuille réparti sur l’ensemble du territoire flamand se compose d’actifs 3 et 4 étoiles, totalisant 544 chambres, et bénéficiant d’une implantation au cœur de 5 villes belges dont Bruges et Louvain.

L’ensemble de ces actifs est pris à bail par deux opérateurs hôteliers : les groupes Martins Hotels et Different Hotels pour une durée moyenne résiduelle ferme d’environ 24 ans, portant ainsi la durée moyenne des baux de la SCPI Atream Hôtels de 13 ans à 19 ans.

Atream Hôtels est une SCPI à capital variable visant à constituer un patrimoine immobilier locatif dans le secteur du tourisme (murs d’hôtels et résidences de tourisme) en France et en Europe. Cette nouvelle opération permet de doubler la taille de la SCPI portant la valeur de son patrimoine à 150 M€.

Cette acquisition s’inscrit dans la poursuite de la stratégie d’investissement de la SCPI Atream Hôtels et renforce son positionnement paneuropéen. Ces actifs hôteliers exploités sur le long terme par des opérateurs de qualité soutiennent la pérennité des revenus des associés actuels et futurs de la SCPI.

« En 2018, la contribution du tourisme au PIB belge s’élevait à 5,3 %, soit 24 milliards d’euros de dépenses liées à ce secteur d’activité qui compte 274 000 emplois. Le secteur hôtelier est notamment porté par la présence des principales institutions de l’Union Européenne, de nombreuses entreprises et diplomaties. Nous poursuivrons dans les prochains mois la stratégie d’investissement de la SCPI Atream Hôtels, en nous positionnant sur des actifs hôteliers pris à bail par des exploitants de référence sur le long terme et sur des marchés où l’industrie touristique contribue pleinement à la croissance économique. » Précise, Pascal Savary, Président d’Atream.