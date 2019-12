Atream et la Caisse d’Epargne Ile-de-France ont signé l’acquisition de l’immeuble de bureaux Le Renaissance pour le compte d’investisseurs institutionnels.

Situé à Guyancourt, dans la zone tertiaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, troisième plus grand parc de bureaux de la région derrière Paris et la Défense, Le Renaissance est un immeuble multi-locataires, construit en 2001 par le promoteur SERCIB et dessiné par Arte Architectes.

Au cœur de la zone tertiaire de Paris-Saclay, à la pointe de la recherche et de l’innovation en matière technologique et scientifique, plus de 16 000 entreprises nationales et internationales ont choisi d’y installer leur siège. Cette zone emploie 145 000 personnes, dont près de la moitié vivent dans l’agglomération. En plus d’une localisation reconnue, le pôle bénéficie de nombreux atouts, à proximité de la gare multimodale, et offre un environnement dynamique avec la présence de centres commerciaux, de grands espaces verts avec une offre complète de services (solutions de restauration, salles de sport, cinéma…).

L’immeuble Le Renaissance développe plus de 10 500 m² de bureaux accompagnés de 439 places de stationnement. De bonne conception architecturale, il propose des prestations recherchées par les utilisateurs (hall cathédrale, accueil, RIE rénové, cafétéria, climatisation, locaux d’archives). Erigé sur trois étages, l’immeuble est divisible à partir de 300 m² et est actuellement occupé par cinq locataires.

Pour Pascal Savary, Président de Atream : « Avec cette acquisition, nous participons au développement du second pôle économique de l’ouest parisien, en valorisant cet immeuble de Guyancourt par la mise en œuvre de différentes opérations de restructuration visant à l’obtention d’une certification environnementale en exploitation. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Atream visant à investir au cœur de marchés tertiaires matures et dynamiques. »