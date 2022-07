Arkéa REIM annonce l’acquisition de 1 632 m² de bureaux neufs dans la métropole nantaise (44), auprès du promoteur Galeo. Cette opération est la première réalisée pour le compte de la SCI Territoires Avenir.

« Cette première acquisition amorce le déploiement de la SCI Territoires Avenir, et répond totalement à sa stratégie d’investissement : des actifs neufs et labellisés dans des zones identifiées au sein d’aires urbaines dynamiques en régions, avec des locataires pérennes et de qualité. » explique Yann Videcoq, Directeur Général d’Arkéa REIM.

Un actif neuf certifié

Les surfaces acquises par la SCI appartiennent à l’ensemble immobilier Novawest, livré début 2022, qui développe une surface totale de 15 633 m² de bureaux sur 3 bâtiments principaux.

Cet investissement s’inscrit parfaitement dans le cadre de la labellisation ISR du fonds, l’immeuble bénéficiant notamment d’une certification BREEAM Very Good. Les bâtiments, sous garantie décennale, ont été développés par le promoteur Galeo, très implanté dans la zone.

Une localisation plébiscitée par les utilisateurs

L’actif est situé au sein de la ZAC Armor, à proximité immédiate du Zénith de Nantes, au sein d’une zone recherchée, très bien desservie par les axes routiers et les transports en commun, qui permettent de rejoindre la gare TGV de Nantes en 30 minutes. La zone offre de nombreux services pour les utilisateurs (restauration, espaces extérieurs boisés, salle de réunion partagée dans un bâtiment dédié, emplacements de stationnement mutualisés).

Un locataire de qualité

L’actif acquis par la SCI Territoires Avenir est entièrement loué à une filiale numérique du groupe La Poste, dans le cadre d’un bail ferme de 9 ans.

Cette transaction a été réalisée par Blot Immobilier. Arkéa REIM était conseillé dans cette opération par l’étude notariale Oudot (Maître Valérian Conrad-Bruat), le cabinet d’avocats Lacourte Raquin Tatar (Emilie Capron), le cabinet Wigwam (Richard Léger) pour la partie technique et par Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels pour le financement.