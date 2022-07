Arkéa Real Estate Investment Management (AREIM) a finalisé l’acquisition d’un ensemble immobilier d’activités situé au 1080 avenue des Bigos à Vendargues, à l’est de Montpellier Méditerranée Métropole. L’actif immobilier a été acheté pour le compte de la SCI Territoires Avenir

Investir dans des aires urbaines dynamiques en régions

Cette acquisition, explique Yann Videcoq, Directeur Général d’Arkéa REIM, s’inscrit totalement dans l’esprit de la SCI : acquérir des actifs de qualité situés « dans des zones identifiées au sein d’aires urbaines dynamiques en régions, avec des locataires pérennes et de qualité ».

Un actif récemment rénové

Développant une surface de 5 400 m², l’ensemble immobilier s’organise autour d’un premier bâtiment d’entrepôt et d’industrie, d’un second de bureaux et de 120 emplacements de stationnement extérieurs. Cet ensemble immobilier a été rénové en 2019 pour répondre aux besoins spécifiques d’une entreprise spécialisée dans les systèmes d’interconnexion dans les domaines aéronautique, spatial et défense, LATELEC, filiale du groupe LATECOERE, qui s’est engagée sur une période ferme de 9 ans.

Un locataire ancré sur le territoire

En activité depuis près de 25 ans et fortement implantée en Occitanie, LATELEC est une société pérenne et ancrée dans son territoire, un des critères de recherche privilégiés par la SCI Territoires Avenir.

Arkéa REIM a été accompagné et conseillé dans cette transaction par l’étude notariale Cheuvreux (Me Emmanuelle Gilles de Pelichy), le cabinet d’avocats Lacourte Raquin Tatar (Me Capron et Me Souyeaux), le cabinet Wigwam pour l’audit technique et par Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels pour le financement.