Curve est intégralement loué à deux locataires de renom, l’Agence régionale de santé Ile-de-France et le courtier en assurances Verspieren, dans le cadre de baux de long terme.

Situé à 5 minutes à pied des transports en commun, Curve affiche un design novateur et offre une grande flexibilité d’aménagement des espaces. Signé Chartier Dalix Architectes, le bâtiment dispose d’espaces de restauration, d’une salle de sport, de 375m² de local vélos et de plus de 250 places de parking réparties sur 4 niveaux de sous-sol. Sa conception bioclimatique cherche à limiter au maximum les émissions de gaz carbonique respectant ainsi la charte environnementale de son éco-quartier. L’immeuble vise le niveau Exceptionnel de la certification HQE, le label Effinergie+ ainsi que le label E+/C-.

Marc Bertrand, Directeur Général d’Amundi Immobilier, déclare : « Nous sommes ravis de participer, avec l’acquisition de Curve au dynamisme de la Plaine Saint Denis. Ce territoire devrait connaitre un développement exceptionnel, dans les prochaines années, soutenu par les Jeux Olympiques en 2024 et les travaux du Grand Paris. Cette acquisition emblématique du fait de la taille de sa structure en bois s’inscrit naturellement dans notre stratégie d’investissement Core/Core+ et illustre notre démarche ESG dans le choix de nos actifs. »

Dans le cadre de cette transaction, Amundi Immobilier a été conseillée par l’Etude Cheuvreux en qualité de notaire, Lacourte Raquin Tatar en tant qu’avocat, Theop comme auditeur technique et E&Y comme auditeur financier.