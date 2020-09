Conçu par le cabinet d’architecture Fenwick Iribarren, « Alcala 544 et 546 » développeront respectivement des surfaces locatives de 10.000 m² et 20.000 m² sur 6 niveaux, accompagnés de jardins et terrasses. Les 2 immeubles seront certifiés LEED B+C Platinum à la livraison.

L’immeuble Alcala 546 est pré-loué à un locataire triple-A,leader mondial en produits cosmétiques, dans le cadre d’un bail à long terme. Sa livraison est prévue pour le dernier trimestre 2022.

Jean-Marc Coly, Directeur Général d’Amundi Immobilier déclare : « Nous sommes ravis de consolider notre exposition en Espagne avec l’acquisition de « Alcala 544 et 546 », après une première acquisition en 2018 avec l’immeuble Portico à Madrid et une deuxième en 2019 avec l’immeuble SA65 à Barcelone. Cette nouvelle opération qui s’inscrit parfaitement dans notre stratégie d’investissement dans les actifs Core/Core+, est symbolique des opportunités de développement offertes sur le marché immobilier à l’international. »

"BNP Paribas Real Estate est fier de vendre ces deux opérations développées en co-promotion avec notre partenaire Therus Invest à Amundi Immobilier, un client majeur du Groupe. Ces immeubles LEED Platinum situés au pied du métro seront une référence de marché pour les investisseurs dans les années à venir. " indique Thierry Laroue-Pont, Président du Directoire de BNP PARIBAS REAL ESTATE.

Dans le cadre de cette transaction, Amundi Immobilier a été conseillée par DLA Piper sur les aspects juridiques et fiscaux, par Mace sur les aspects techniques et assistée par L’Etoile Properties Ibérica dans tout le process de transaction.

BNP Paribas Real Estate Development et Therus Invest ont été conseillés par BNP Paribas Real Estate sur la partie commerciale et par le cabinet d’avocats Pérez Llorca sur les aspects juridiques.