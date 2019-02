Avec plus de 14 milliards d’euros de transactions cumulées sur les trois dernières années, Amundi Immobilier confirme sa position d’acteur paneuropéen de référence. A fin décembre 2018, les encours qu’elle gère s’élèvent à 31 milliards d’euros, en hausse de 6,5 % sur un an.

17 acquisitions réalisées pour un volume de 1,9 milliard d’euros

En 2018, Amundi Immobilier a poursuivi sa stratégie d’investissement sur des actifs Core notamment en bureaux. Ils représentent la quasi-totalité (96 %) des acquisitions réalisées cette année, 3 % concernent des actifs hôteliers. Ainsi, 13 immeubles de bureaux ont été achetés à travers l’Europe, dont El Portico à Madrid. Cet immeuble de bureaux de 21 000 m² est la première acquisition d’Amundi Immobilier en Espagne pour le compte des fonds qu’elle gère. En France, Amundi Immobilier a acquis ENJOY, premier immeuble à énergie positive et structure en bois et béton dans Paris. Sur le segment des hôtels, Amundi Immobilier est devenu actionnaire minoritaire d’Accor Invest en mai 2018 pour le compte de clients institutionnels étrangers et d’un de ses fonds.

Amundi Immobilier est désormais présente dans 14 pays. La France et l’Allemagne représentent 66 % des acquisitions réalisées cette année, l’Italie 11 %, l’Espagne 6 %, les Pays-Bas 6 %, l’Autriche 5 % et la République tchèque 5 %.

En 2018, Amundi Immobilier a réalisé une collecte nette de 3,18 milliards d’euros, dont 1,8 milliard sur l’activité Retail et vient ainsi consolider une nouvelle fois sa position de N°1 en pierre papier en France (collecte nette SCPI et OPCI cumulée au 31/12/2018 [1]).

Des cessions pour un montant de 1,1 milliard d’euros en 2018

Dans le cadre de la gestion active des portefeuilles des fonds qu’elle gère, Amundi Immobilier a procédé à plusieurs arbitrages en 2018 pour un montant global d’1,14 milliard d’euros. Plusieurs transactions ont été réalisées, principalement au Royaume-Uni avec la cession de huit immeubles pour un montant de près de 500 millions d’euros, mais aussi en France, Allemagne, Autriche, Pays-Bas et Finlande.

Un démarche d’investissement responsable renforcée

Amundi Immobilier évalue ses immeubles sur la base d’une cartographie détaillée comprenant des critères environnementaux et sociaux et continue sa démarche de certification de ses immeubles. Sur les 750 immeubles qui composent le patrimoine immobilier qu’elle gère, 414 immeubles ont déjà été cartographiés et 80 immeubles sont certifiés, dont 10 l’ont été en 2018.

Jean-Marc Coly, Directeur général d’Amundi Immobilier commente, « Notre politique de diversification et d’arbitrage de nos investissements s’est poursuivie en 2018, tout en maintenant une politique dynamique sur nos marchés Core avec des acquisitions emblématiques en Espagne, en France ou au Pays-Bas, avec l’achat de INK Hotel à Amsterdam. Pour 2019, la diversification de notre allocation sera la ligne directrice, tout en ciblant des actifs exemplaires au regard de nos critères environnementaux et sociaux ».