Conçu par le cabinet d’architectes TAG Management, « SA 65 » présente une surface locative de bureaux de 8 330 m² sur 6 étages et un toit terrasse de 1 200 m². Il sera entièrement occupé par Wojo (anciennement Nextdoor), jeune acteur français du coworking filiale des groupes Bouygues et Accor, aux termes d’un bail d’une durée ferme de 9 ans et 4 mois.

Situé en plein centre du secteur 22@ de Barcelone, l’immeuble bénéficie d’une accessibilité optimale. Le secteur 22@, extension du quartier d’affaires de Barcelone, connaît une croissance forte qui capte un écosystème mixte composé de sociétés des secteurs de la high-tech et des services, mais également des espaces culturels et commerciaux.

En raison de ses qualités techniques et de la conception du projet, l’immeuble « SA 65 » vise une certification « LEED Core and Shell - niveau Gold ».

Jean-Marc Coly, Directeur général d’Amundi Immobilier déclare « Avec l’acquisition de « SA 65 », nous réalisons notre première transaction à Barcelone. Celle-ci s’inscrit parfaitement dans notre stratégie d’investissement dans les actifs Core/Core+ à l’international ».

Dans le cadre de cette opération, Amundi Immobilier a été conseillée par DLA Piper, Mace, L’Étoile Properties Ibérica et CBRE.