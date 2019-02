Ce portefeuille est composé de quatre parcs d’activités en Ile-de-France situés à Evry, Cergy, Villebon et Antony.

L’ensemble est constitué de 52 immeubles localisés le long des principaux axes routiers Franciliens. Ce nouveau portefeuille développe plus de 215 000 m² de surfaces locatives et accueille plus de 200 locataires.

Combiné au portefeuille des parcs d’activités SWEN Parc acquis fin 2016 par le Groupe Panhard et Amundi Immobilier, la surface locative cumulée atteint 315 000 m² pour 400 locataires.

Jean-Marc Coly, directeur général d’Amundi Immobilier a commenté : « Nous sommes ravis d’avoir pu conclure, deux ans après la première acquisition, une nouvelle transaction sur le segment des parcs d’activités. Cet investissement confirme la mise en œuvre de notre stratégie de diversification en partenariat avec l’un des meilleurs spécialistes du segment. Notre ambition, en partenariat avec le Groupe Panhard, est de consolider une plateforme d’investissement et de gestion significative dédiée aux parcs d’activités afin de devenir l’un des leaders du segment. »

Christophe Bouthors, président du Directoire du Groupe Panhard a pour sa part déclaré : « Nous sommes très heureux qu’Amundi Immobilier ait souhaité accroitre son exposition aux parcs mixtes tertiaires. Cette nouvelle acquisition confirme la confiance d’Amundi Immobilier dans la classe d’actifs mais également dans notre asset management dynamique. »

Dans le cadre de cette transaction, les acquéreurs ont été conseillés par CBRE capital market, CMS Francis Lefevre, Allez et Associés, Nox Groupe et PwC.

AEW était conseillé par le cabinet White & Case, l’Étude Lasaygues, Arendt et PwC.